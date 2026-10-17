Изписват папа Лъв след операцията, в неделя ще води служба

Папа Лъв XIV ще бъде изписан от болницата "Джемели" в Рим в ранния следобед днес - четири дни след като беше опериран от рак на белия дроб, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на Ватикана.

Според лекарите Светият отец показва признаци на трайно подобрение.

Първата публична поява на папата се очаква още утре, когато от процореца над площад "Свети Петър", ще отслужи традиционната молитва "Ангел Господен". Това е точно една седмица след като обяви в неделя пред събралото се множество, че в белия му дроб е открит възел.

При хирургическа операция на 13 октомври бе отстранен долният дял на десния бял дроб на папапа след като лекарите установиха наличието на предполагаем раков възел. Операцията потвърди, че той страда от аденокарцином, който е най-разпространеният вид рак на белия дроб. Лекарите все още чакат резултатите от изследванията за установяване на точния молекулярен и генетичен профил на рака, дали той се е разпространил извън премахнатата част на дроба и дали ще е необходимо допълнително лечение.