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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23751094 www.24chasa.bg

Британският гуверньор напусна заседание на МВФ заради участието на Русия

Димчо Райков

[email protected]

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Андрю Бейли Снимка: Снимка: Twitter/@BladeoftheS

Управителят на „Банк ъв Ингланд" (Bank of England) Андрю Бейли е бил сред делегатите, които са напуснали днешното заседание на Международния паричен и финансов комитет към Международния валутен фонд в знак на протест срещу участието на Русия във форума. Това потвърди британската централна банка, цитирана от Ройтерс.

Заседанието е било напуснато от почти половината делегати, съобщи министърът на финансите на Саудитска Арабия Мохамед ал-Джаадан, който е председател на Международния паричен и финансов комитет на МВФ.  До това се стигнало след като руският министър на финансите Антон Силуанов се обърна на руски език към членовете му.

„Дойдохме тук с определена цел и я постигнахме. Погледнете това изявление на председателя – в него ясно се казва, че всички членове са се съгласили с него, така че това е важното", заяви пред Ройтерс саудитският финансов министър.

Ал-Джаадан посочи, че световната икономика показва устойчивост, но натрупващите се предизвикателства подлагат на изпитание икономическата стабилност и растежа. От Бангкок той подчерта, че войните и конфликтите имат не само тежки хуманитарни последици, но и икономическа цена, която се разпространява отвъд засегнатите региони. Нарушенията в работата на ключови морски пътища и търговски маршрути застрашават енергийната и продоволствената сигурност, отбеляза Ал-Аджан.

Андрю Бейли Снимка:

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