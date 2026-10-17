Хаос по улиците във Франция, протестите се разрастват (На живо, снимки)

Жълтите жилетки и синдикатите се включиха в демонстрациите

166 души са задържани в страната само на днешните протести

Десетки хиляди души излязоха в събота на демонстрации в цяла Франция, а напрежението ескалира още преди официално обявения час на демонстрациите.

За 14 ч. местно време (15 ч. българско) беше обявено началото на протестите, в които се очаква да се включат и крайнолеви групи, синдикати, земеделски стопани и „Жълтите жилетки". Те ще се присъединят към студентите, които протестират вече трета седмица.

Демонстрациите в страната обаче започнаха още от сутринта, като се стигна до сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ срещу протестиращите. Към момента 40 души са задържани в Париж за притежание на оръжия и забранени предмети, съобщи Си Ен Ен. Полицаи в готовност преди протеста СНИМКА: Ройтерс Протестиращ във Франция СНИМКА: Ройтерс Протестиращ замеря полицаите във Франция СНИМКА: Ройтерс Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращите още в началото на протестите СНИМКА: Ройтерс Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращите още в началото на протестите СНИМКА: Ройтерс Протестиращите замерят полицаите с фойерверки СНИМКА: Ройтерс

По информация на френското вътрешно министерство задържаните в цялата страна само днес са 166.

Протести има и в Марсилия и Лион, където полицията използва гранати със сълзотворен газ. Хиляди вече се събират на площада „Плас де ла Републик" в Париж, откъдето се очаква да започне днешното основно шествие. Там малка група протестиращи започна да хвърля фойерверки по полицията, която отвърна със сълзотворен газ.

Правителството се бори да овладее студентските протести, които започнаха в подкрепа на стачкуващите учители в едно предградие на Париж, но впоследствие се превърнаха в национална криза и привлякоха световното внимание.

Сега към тях се присъединяват и жълтите жилетки - гражданско движение, което се роди преди почти десетилетие.

Движението се роди през 2018 г., когато над 250 000 души протестираха срещу обявеното от правителството увеличение на данъка върху горивата, което според властите имаше за цел борбата с климатичните промени.

Протестите – наречени на името на жълтите светлоотразителни жилетки, които френските шофьори са длъжни да носят в автомобилите си – се превърнаха в по-мащабни демонстрации срещу френския президент Еманюел Макрон и неговото правителство в седмиците след ноември 2018 г.

Те често прерастваха в насилие, като поне 10 души загинаха във връзка с протестите през първите шест седмици.

В началото исканията на протестиращите бяха за повече инвестиции в образованието, критикувайки недостига на учители, препълнените класни стаи и зле поддържаните учебни заведения. С разрастването демонстрациите вече са и за повишаващите се цени на горивата и качеството на живот в страната.