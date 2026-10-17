Баща на две момичета е героят, който застреля тийнейджъра, убил 3 деца и учител в Орегон

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Героят, който спря и неутрализира стрелеца в училището в Орегон е Кейлъб Джаманко, съобщиха редица американски медии. 16-годишният нападател уби три деца – на 5, 8 и 11 години и една учителка.

36-годишният мъж е баща на две момичета от същото начално училище „Силвър Рейл" в град Бенд.

Преди това стрелецът открил огън навън. Джаманко видял тийнейджъра да стреля по шофьор на червен пикап, който се опитал да му попречи, съобщава местния The Source.

По думите на разследващите, след това Джаманко чул още изстрели и видял как учителка хвърля телефона си по нападателя и го сваля на земята.

Джаманко нахлул в училището и стрелял няколко пъти по тийнейджъра със законно притежавания си пистолет калибър 40 в стаята за деца със специални нужди. Изстрелите му са смъртоносни.

Самият Кейлъб Джаманко е роден и израства в Бенд и със семейството си живее на няколко пресечки от училището. Когато чул суматохата, той се затичал натам. По професия е дърводелец, установява Ен Би Си.

В момента според близките му Джаманко е силно разстроен от случилото се и съжалява, че не е могъл да спаси повече хора.

Майка му Кенда Фрийдман в изявление до медиите съобщи, че той не търси признание. Иска единствено да благодари за подкрепата на училищния персонал, на местната общност и на службите за спешна помощ.

Семейството описа Джаманко като внимателен, съпричастен човек и помоли медиите за разбиране, тъй като той отказва интервюта.

Губернаторката на Орегон Тина Котек публично благодари на Джаманко затова, че се е намесил героично, за да предотврати още жертви, отбелязва ABC News.

Дори президентът Доналд Тръмп го определи като „голям герой" и заяви, че без него трагедията би била много по-голяма.

Според полицейския началник Майк Кранц Джаманко е преследвал стрелеца в самото училище. Именно той се е обадил на полицията.

Органите на реда идентифицираха нападателя като 16-годишния Грифин Дж. Джон II. Той е бил въоръжен с ловна пушка Maverick 88 калибър 12 и у него са открити още патрони. Тоест, ако Джаманко не го е спрял, жертвите са щели да са много повече.

Мотивите му все още не са установени.

Нападението напомня за стрелбата в Таунвил през 2016 г., когато доброволец пожарникар обезвреди нападател пред начално училище и вероятно предотврати много по-голяма трагедия.