Зеленски към САЩ: Награждавате и насърчавате Путин

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Володимир Зеленски критикува решението на американския президент Доналд Тръмп, който в петък блорика американски санкции срещу Русия, които трябваше да влязат в сила в неделя.

"Една пауза в санкциите на САЩ, облекчаване на натиска върху агресора, финансови награди за руския президент Владимир Путин – всичко това само го насърчава да продължи да атакува", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският президент отправи призив към съюзниците на Украйна да продължат натиска върху Русия.

Зеленски обвини Русия, че иска да предизвика "пълно спиране на тока в Украйна, точно преди зимата".

Москва "се опитва да остави милиони украинци без електроенергия и отопление", предупреди той след "масирана атака" срещу електроенергийната мрежа на страната.

Според Зеленски през изминалата нощ Русия е взела на прицел повече от 15 енергийни обекта в западната и централната част на страната.

В петък американският президент блокира санкции на САЩ срещу Русия, които бяха приети от Конгреса и самият той беше подписал през месец септември. Законът трябваше да влезе в сила от 18 октомври, а Тръмп заяви, че го отменя, защото е от "национален интерес".

Това се случва дни след като Тръмп заяви, че САЩ ще внасят руски дизел в опит да понижат цените на енергията в страната преди междинните избори през ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

Законът за санкциите на САЩ е кръстен на покойния републикански сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, който беше един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон преди смъртта си на 11 юли.

Законът е насочен срещу руската икономика и дава на Тръмп широки правомощия да налага мита до 100% върху петте най-големи купувачи на руски нефт и газ – най-вече Китай и Индия.

Освен това законът включва санкции срещу руския президент Владимир Путин, висши фигури в руското правителство, както и срещу банки и други финансови институции и руския „сенчест флот" от танкери, използван за заобикаляне на съществуващите санкции.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е провел телефонен разговор с Путин и е постигнал споразумение за закупуване на дизелово гориво от Москва. Откакто през февруари започна войната с Иран, цените на горивата в САЩ, и особено на дизела, скочиха драстично, което засили финансовия натиск върху американските избиратели, които и без това са загрижени за разходите за живот. Тръмп се надява да понижи цените на горивата преди междинните избори следващия месец.

Украинският президент Володимир Зеленски определи сделката на Тръмп за дизелово гориво като подарък за Путин, който се равнява на „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена".

Напрежението се засили още повече в началото на седмицата, когато бяха наложени ограничения върху американската интернет мрежа „Starlink", която е от решаващо значение за военните способности на Киев да се защитава.

По време на забавяне във вторник вечерта Русия нанесе няколко смъртоносни удара по Украйна, като жителите и правителството заявиха, че не е имало предварително предупреждение.

В петък Зеленски определи забавянето като „много опасна и неприятна изненада", като добави, че скоростта на „Starlink" все още не е напълно възстановена.

Администрацията на Тръмп беше предупредила по-рано, че може да спре обмена на разузнавателна информация – от решаващо значение за отбраната на Украйна – ако Киев не престане да нанася удари по руските нефтопреработвателни заводи.