Украйна отрича важният град Добропиля да е превзет от руснаците

Украинският Генерален щаб отрече твърденията на Русия, че е превзела източния град Добропиля. Това става ясно от коментар по имейла до Ройтерс на говорителя на Генщаба в Киев Андрий Ковальов. В него той посочва, че Украйна отхвърля твърденията на Москва, че от 1 септември руските сили са превзели над 1800 кв. км украински територии и 92 селища.

Снощи началникът на руския Генерален щаб ген. Валерий Герасимов докладвал на Путин, че намиращия се в Донецка област, югозападно от Славянск и Краматорск град Добропиля, е паднал. Това съобщи днес и руският министър на отбраната Андрей Белоусов.

Добропиля е стратегически важен по пътя на руските войски към Славянск и Краматоск, които останаха последните два големи града в Донецка област под контрола на украинските сили. Затова напоселдък градът е подложен на постоянни руски атаки за превземането му.