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Зеленски: САЩ ще отменят още санкции срещу Русия

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Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски подозира, че е американската администрация ще отмени още санкции срещу Русия, след като американският президент Доналд Тръмп премахна няколко наказателни мерки срещу Кремъл.

"За съжаление, отмяната на санкции ще продължи. Смятам, че "дизеловата сделка" е само първата стъпка", заяви Зеленски пред журналисти във връзка със споразумението на Тръмп с руския му колега Владимир Путин да разреши внос на руски дизел и с вчерашното му изявление, че някои санкции ще бъдат премахнати, предаде Франс прес.

Володимир Зеленски

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