Въздушен удар уби 3 деца в Йемен

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Три деца бяха убити при въздушен удар в Йемен. Подкрепяните от Иран бунтовници хуси обвиниха за атаката Саудитска Арабия, предаде Асошиейтед прес.

Според ръководеното от хусите Министерство на здравеопазването вчерашните удари са поразили къщи в село Ар в окръг Дауран Анес, като са причинили смъртта на 8-годишно дете и две 10-годишни деца. Ранили са десетки хора.

От известно време между хусите и кралството, както и подкрепяните от него йеменски правителствени сили. се води ожесточен конфликт.

След възобновяването на боевете от септември насам 124 са убите досега според хусите в контролираната от тях територия.