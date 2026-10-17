Демонстранти нахлуха в кметството на Марсилия с викове "Щурмуваме Бастилията"

Десетки протестиращи днес влязоха за кратко във фоайето на кметството в Марсилия в Южна Франция, след като разбиха вратата с викове "Това е революция, щурмуваме Бастилията". Те обаче бяха разпръснати от полицията, която бе заела удобни позиции, за да блокира достъпа до сградага.

Протестът е срещу високите разходи за живот и обхваща все повече населени места във Франция.

Остри сблъсъци избухнаха днес по обед на Площада на Републиката в Париж, откъдето в 14 ч. местно време бе предвидено да потегли голямо шествие от няколко хиляди "гневни протестиращи", предаде Франс прес.

Полицията няколко пъти използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, някои от които бяха с маски и облечени в черни облекло, а други хвърляха бомбички.

Протестите във Франция започнаха миналия месец в гимназиите в бедните парижки северни предградия, където недоволството от липса на преподаватели и лошото състояние на учебните съоръжения бързо прерасна в национално движение срещу неравенството, малките публични разходи и спадащото качество на живот.

Засилено полицейско присъствие се наблюдава в централната част на Париж, особено около забележителности като булевард "Шанз Елизе" и Триумфалната арка, които бяха изключени от маршрутите на двете разрешени демонстрации.