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Зеленски: Може да се срещнем с Русия и САЩ в Маями или в страна от Близкия изток

Димитър Мартинов

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Володимир Зеленски

Тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия може да има в кулоарите на срещата на върха на страните от Г-20 в Маями, щата Флорида, или в някоя страна от Близкия изток. Това каза  украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

Той допълни, че още няма потвърждение нито от Русия, нито от САЩ. И допусна възможност дори срещата да стане в някоя европейска страна. 

"Срещата може да състои и в една от страните от Близкия изток. САЩ постоянно споменават Обединените арабски емирства или Саудитска Арабия", добави той, цитиран от БТА.

Групата на 20-те най-големи икономики (Г-20), в която влизат САЩ и Русия, но не и Украйна, ще се събере на среща на върха през декември. 

Украинските и американските преговарящи може да се срещнат следващата седмица, каза още Зеленски. Той подчерта, че украинските преговарящи са разговаряли с американския екип, но не навлезе в подробности.

Освен това Зеленски каза, че Европа се нуждае от собствен канал за преговори с Русия. 

Украйна не може да използва своите системи за прехващане при руски атаки с безпилотни летателни апарати заради ограниченията в скоростта, наложени на системата за сателитен интернет достъп "Старлинк", посочи Зеленски. Той подчерта, че обсъжда въпроса с американски официални представители. 

Зеленски заяви пред медиите в чата в "УатсАп", че на украинските власти е било съобщено, че ограниченията са свързани с технически проблеми. Той посочи, че Украйна е тествала "Старлинк" на територията на Европейския съюз и там не е срещнала подобни проблеми, като системата е действала нормално дори и при по-високи скорости. 

Намаляването на услугите, предоставяни от сателитната компания, прекъсва връзката с командването и води до спад в скоростта на интернет връзката, отбелязва Ройтерс. 

Володимир Зеленски

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