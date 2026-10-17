Зеленски: Може да се срещнем с Русия и САЩ в Маями или в страна от Близкия изток

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Тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия може да има в кулоарите на срещата на върха на страните от Г-20 в Маями, щата Флорида, или в някоя страна от Близкия изток. Това каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че още няма потвърждение нито от Русия, нито от САЩ. И допусна възможност дори срещата да стане в някоя европейска страна.

"Срещата може да състои и в една от страните от Близкия изток. САЩ постоянно споменават Обединените арабски емирства или Саудитска Арабия", добави той, цитиран от БТА.

Групата на 20-те най-големи икономики (Г-20), в която влизат САЩ и Русия, но не и Украйна, ще се събере на среща на върха през декември.

Украинските и американските преговарящи може да се срещнат следващата седмица, каза още Зеленски. Той подчерта, че украинските преговарящи са разговаряли с американския екип, но не навлезе в подробности.

Освен това Зеленски каза, че Европа се нуждае от собствен канал за преговори с Русия.

Украйна не може да използва своите системи за прехващане при руски атаки с безпилотни летателни апарати заради ограниченията в скоростта, наложени на системата за сателитен интернет достъп "Старлинк", посочи Зеленски. Той подчерта, че обсъжда въпроса с американски официални представители.

Зеленски заяви пред медиите в чата в "УатсАп", че на украинските власти е било съобщено, че ограниченията са свързани с технически проблеми. Той посочи, че Украйна е тествала "Старлинк" на територията на Европейския съюз и там не е срещнала подобни проблеми, като системата е действала нормално дори и при по-високи скорости.

Намаляването на услугите, предоставяни от сателитната компания, прекъсва връзката с командването и води до спад в скоростта на интернет връзката, отбелязва Ройтерс.