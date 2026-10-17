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По 180 евро дава Турция на пострадалите от наводненията в Истанбул

Димитър Мартинов

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При наводненията загинаха четирима души. СНИМКА: РОЙТЕРС

По 10 хиляди турски лири (около 180 евро) обезщетение от турската държавата ще получат 5 хиляди души, които са пострадали от обилните валежи в Истанбул. Парите ще започнат да се изплащат в понеделник, съобщи валията на Истанбул Давут Гюл, цитиран от ТРТ Хабер.

Той и група специалисти бяха на инспекция  в квартала Аязага в района Саръйер край брега на Босфора. Те провериха обстановката и щетите от бедствието. Кварталът е от най-пострадалите от наводненията вследствие на обилните валежи, които се изляха в  мегаполиса на 14 и 15 октомври.    

Четирима - 14-годишно момче и трима мъже, загинаха. Трима души все още са в неизвестност. По думите на валията  двама от тях са турски граждани, а третият е гражданин на Туркменистан. Спасителни екипи продължават издирването им, пише БТА.

Изминалата нощ  в Истанбул премина спокойно, без валежи както в европейската, така и в азиатската част на мегаполиса.

Според метеорологичните прогнози днес следобед и  утре се очакват  отново валежи, но няма да бъдат така интензивни, както в  предишните дни. Малка е  вероятността да бъдат съпроводени с  бури и силни ветрове.

Градският транспорт в мегаполиса работи нормално, няма прекъсвания на електричеството. Времето е облачно, а температурата е около 11 градуса.

„Поради това, че от обилните валежи, които се изляха с количества между 180 и 273 литра на квадратен метър, почвата е наситена с води, има риск от свлачища и наводнения в  проблемни сгради в някои райони. (…) Предприемаме  евакуиране на гражданите, които са в рисковите райони. Към Координационния център за бедствия са сформирани спасителни екипи с хора и техника. Дейностите по  отводняване на водата в района  до голяма степен са привършени, останали са няколко малки участъка, които се очаква да бъдат изчистени днес“, каза той.

 В същото време днес се предвижда да  започне  събарянето на  сградите, построени край коритото на  реката  Деребою в Аязага, която преля и  причини тежките наводнения в района. 

 По информация на ТРТ Хабер основите на четириетажна сграда и други постройки са били построени върху коритото на реката, която преминава в района. 

 “Предприехме редица мерки за бързо и успешно преодоляване на последиците, както и за премахване на факторите, които усложняват  природните условия. Една от тях е  да се  премахнат бетоновите постройки покрай  речните корита и те да бъдат  рехабилитирани, за да поемат валежите. Днес започваме разрушаването на  стадиона, магазините и офисите в центъра на Аязага. В зависимост от оценките на експертите ще бъдат разрушени всички сгради, построени върху или покрай коритата на реките  и в други райони”, посочи Гюл.

Министерството на околната среда, урбанизацията и изменението на климата ще  реализира проект за градска  трансформация в Аязага, посочи министър Мурат Курум в профила си Екс. Проектът предвижда разрушаване на рисковите сгради и построяването на нови на тяхно място по модела, който се прилага спрямо разрушенията при земетресенията.

Според специалистите строителството на сгради върху или покрай речни корита  е ключов катализтор за увеличаване на последиците от екстремните валежи в градска среда.

“При това положение почти всички валежи върху бетонни и асфалтови повърхности преминават като повърхностен отток, без да проникват в почвата, и се оттичат гравитачно към най-ниските точки, речните корита, подлезите и мазетата“, коментира  проф. д-р Митхат Кадъоглу от Истанбулския технически университет пред Хабертюрк.

В понеделник се очаква да бъдат обявени данните от щетите, причинени от  обилните валежи.  

При наводненията загинаха четирима души. СНИМКА: РОЙТЕРС

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