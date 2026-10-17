По 180 евро дава Турция на пострадалите от наводненията в Истанбул

По 10 хиляди турски лири (около 180 евро) обезщетение от турската държавата ще получат 5 хиляди души, които са пострадали от обилните валежи в Истанбул. Парите ще започнат да се изплащат в понеделник, съобщи валията на Истанбул Давут Гюл, цитиран от ТРТ Хабер.

Той и група специалисти бяха на инспекция в квартала Аязага в района Саръйер край брега на Босфора. Те провериха обстановката и щетите от бедствието. Кварталът е от най-пострадалите от наводненията вследствие на обилните валежи, които се изляха в мегаполиса на 14 и 15 октомври.

Четирима - 14-годишно момче и трима мъже, загинаха. Трима души все още са в неизвестност. По думите на валията двама от тях са турски граждани, а третият е гражданин на Туркменистан. Спасителни екипи продължават издирването им, пише БТА.

Изминалата нощ в Истанбул премина спокойно, без валежи както в европейската, така и в азиатската част на мегаполиса.

Според метеорологичните прогнози днес следобед и утре се очакват отново валежи, но няма да бъдат така интензивни, както в предишните дни. Малка е вероятността да бъдат съпроводени с бури и силни ветрове.

Градският транспорт в мегаполиса работи нормално, няма прекъсвания на електричеството. Времето е облачно, а температурата е около 11 градуса.

„Поради това, че от обилните валежи, които се изляха с количества между 180 и 273 литра на квадратен метър, почвата е наситена с води, има риск от свлачища и наводнения в проблемни сгради в някои райони. (…) Предприемаме евакуиране на гражданите, които са в рисковите райони. Към Координационния център за бедствия са сформирани спасителни екипи с хора и техника. Дейностите по отводняване на водата в района до голяма степен са привършени, останали са няколко малки участъка, които се очаква да бъдат изчистени днес“, каза той.

В същото време днес се предвижда да започне събарянето на сградите, построени край коритото на реката Деребою в Аязага, която преля и причини тежките наводнения в района.

По информация на ТРТ Хабер основите на четириетажна сграда и други постройки са били построени върху коритото на реката, която преминава в района.

“Предприехме редица мерки за бързо и успешно преодоляване на последиците, както и за премахване на факторите, които усложняват природните условия. Една от тях е да се премахнат бетоновите постройки покрай речните корита и те да бъдат рехабилитирани, за да поемат валежите. Днес започваме разрушаването на стадиона, магазините и офисите в центъра на Аязага. В зависимост от оценките на експертите ще бъдат разрушени всички сгради, построени върху или покрай коритата на реките и в други райони”, посочи Гюл.

Министерството на околната среда, урбанизацията и изменението на климата ще реализира проект за градска трансформация в Аязага, посочи министър Мурат Курум в профила си Екс. Проектът предвижда разрушаване на рисковите сгради и построяването на нови на тяхно място по модела, който се прилага спрямо разрушенията при земетресенията.

Според специалистите строителството на сгради върху или покрай речни корита е ключов катализтор за увеличаване на последиците от екстремните валежи в градска среда.

“При това положение почти всички валежи върху бетонни и асфалтови повърхности преминават като повърхностен отток, без да проникват в почвата, и се оттичат гравитачно към най-ниските точки, речните корита, подлезите и мазетата“, коментира проф. д-р Митхат Кадъоглу от Истанбулския технически университет пред Хабертюрк.

В понеделник се очаква да бъдат обявени данните от щетите, причинени от обилните валежи.