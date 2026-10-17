Партиите от алтернативната левица в Испания не можаха да се обединят преди предсрочните избори

Шест седмици преди парламентарните избори партиите в Испания вляво от управляващите социалисти не постигнаха съгласие за единна национална листа.

При това положение в повечето избирателни райони основните политически сили от лагера на алтернативната левица ще се явят поотделно. Това вече е сигурно, тъй като в полунощ изтече срокът за регистрация на предизборните листи.

Според испанското законодателство това може да им струва гласове и места и да увеличи шансовете за управление на консервативната Народна партия и крайнодясната, популистка "Вокс".

След последните избори през 2023 г. алтернативните леви сили се обединиха в коалиция под името "Сумар" ("Обединена левица") и събраха 12,3% от гласовете. Със своите 31 депутати те осигуриха преизбирането на лидера на Испанската социалистическа работническа партия Педро Санчес за премиер, пише БТА.

В основата на спора между крайнолевите организации са най-вече въпросът за властта, както и този кой какво представителство да има съобразно тежестта и политическото си влияние. Не бе постигнато и съгласие кой да поведе лагера на алтернативните леви, нито за водачите на листи, както и относно борбата за самостоятелност на регионалните коалиции.

По отношение на големи избирателни райони като Мадрид и Каталуния партиите не се разбраха и за съвместни листи.

Испанският Конгрес на депутатите се избира от 52 избирателни района. В повечето от тях местата се разпределят по системата "Д'Онт", която облагодетелства по-големите партии и затворените листи (тоест листи с предварително зададени от партиите кандидати в тях). Ако тези политически сили се явят поотделно, гласовете им в някои избирателни райони може да се разпилеят, а ако се явят заедно, имат шанс да спечелят достатъчно места.