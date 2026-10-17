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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23752043 www.24chasa.bg

Изписаха папа Лъв XIV от болницата след операцията от рак

Димитър Мартинов

[email protected]

2004
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Папата помаха на вярващите на изписване от болницата. СНИМКА: РОЙТЕРС

С поздравителни възгласи и под аплодисментите на вярващи папа Лъв XIV днес бе изписан от болница “Джемели” в Рим. Той се завърна във Ватикана.

Преди 5 дни папата бе опериран, а от белия му дроб премахнаха раково образование. 

Със спокойно изражение 71-годишният папа помаха на десетките хора, събрали се пред болницата, докато преминаваше покрай тях, преди да се сбогува с персонала на болницата и да се качи в автомобила си, пише БТА.

Очаква се папата утре да води литургия.

При хирургическа операция на 13 октомври бе отстранен долният дял на десния бял дроб на папата,  след като лекарите установиха наличието на предполагаем раков възел. Операцията потвърди, че той страда от аденокарцином, който е най-разпространеният вид рак на белия дроб.

Лекарите все още чакат резултатите от изследванията за установяване на точния молекулярен и генетичен профил на рака, дали той се е разпространил извън премахнатата част на дроба и дали ще е необходимо допълнително лечение.

Папата помаха на вярващите на изписване от болницата. СНИМКА: РОЙТЕРС

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