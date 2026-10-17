Русия с нови ракетни удари срещу завода „Запорожстал“

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Поредна атака с балистични ракети срещу украинския металургичен завод „Запорожстал“ (Zaporizhstal) нанесе днес Русия. Поразени са доменните пещи, съобщи собственикът на комбината „Метинвест холдинг“, цитиран от Ройтрес.

Вътрешната енергийна и логистична инфраструктура на завода е била ударена от шест балистични ракети. „Русия продължава да нанася удари по металургичен завод, който все още не е успял да възобнови нормалната си работа след предишните атаки. В тези удари няма никаква логика, точно както няма логика и в самата война“, заяви Александър Мироненко, главен оперативен директор на „Метинвест“.

Заводът „Запорожстал", който се намира в град Запорожие, в южната част на Украйна, вече бе атакуван 2 пъти с балистични ракети - през август и септември. Тогава бяха убити 8 служители, а 31 - ранени.

След атаката на 11 август целият производствен комплекс преустанови дейностите си, съобщи компанията, пише БТА.

Асоциацията на украинските производители на стомана заяви миналия месец, че Украйна, която беше сред 10-те най-големи производители на стомана в света преди руската инвазия, е спряла изцяло производството на стомана, след като руските атаки са довели до принудителното затваряне на останалите ѝ действащи заводи.