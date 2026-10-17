Доживотен затвор за шефка на забавачка - отровила над 200 деца с олово, боядисвала храната

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Собственичка на детска градина в Китай е осъдена на доживотен затвор, след като стотици деца бяха отровени с олово.

Съдът установи, че кухненският персонал е получил указания да използва негодна за консумация боя, за да подобри външния вид на храната и така да привлече повече деца.

Собственичката на детска градина и петима служители от екипа ѝ бяха осъдени на затвор, след като стана ясно, че са отровили над 200 деца с храна, съдържаща олово, съобща BBC.

Ли Хуейфан, която е управлявала детската градина „Хеши Пейсин" (Heshi Peixin) в град Тианшуй, провинция Гансу, е осъдена на доживотен затвор за производство и продажба на токсични и вредни хранителни продукти, съобщават китайските държавни медии.

През юли 2025 г., след като децата започнали да се разболяват, било установено, че 247 възпитаници и служители на детската градина имат необичайно високи нива на олово в кръвта.

Разследването на инцидента разкрива, че готвачите в „Хеши Пейсин" са използвали негодна за консумация боя, за да „подобрят външния вид" на ястията и да привлекат повече деца - въпреки че върху боята е било ясно обозначено, че не е предназначена за хранителни цели.

Освен присъдата, Междинният народен съд в Ланджоу постанови и конфискация на лични активи на Ли на стойност 500 000 юана (56 200 британски лири; 74 700 щатски долара), съобщава държавната телевизия CCTV.

Директорът на детската градина, Джъ Дзинлин, е осъдена на 15 години затвор и глоба в размер на 300 000 юана.

Други четирима служители, работещи в кухнята на детската градина, са получили присъди между шест и осем години затвор, според държавните медии.

Съдът установи, че тези четирима служители са действали по указания на Ли и Джъ, добавяйки токсични и вредни съставки в храната, сервирана на децата и персонала.

При последващ анализ на проби от храната е установено, че съдържанието на олово надвишава националните стандарти за безопасност в Китай 2000 пъти. Разследването на отравянето започна, след като 235 деца от детска градина „Хеши Пейсин" се наложи да преминат лечение за оловно отравяне, след като са консумирали приготвени на пара сладкиши с червени фурми и царевични хлебчета с наденица.

Разследващите установиха, че съдържанието на олово в сладкишите с червени фурми и в царевичните хлебчета с наденица е съответно 1052 мг/кг и 1340 мг/кг - стойности, които многократно надвишават националния стандарт за безопасност на храните, определящ лимит от 0,5 мг/кг.

Според Световната здравна организация оловното отравяне е „особено вредно за малките деца" и може да причини „тежки увреждания на мозъка и централната нервна система".

Впоследствие стана ясно, че десетки длъжностни лица от провинцията и служители на болница са се опитали да прикрият случая, като са манипулирали кръвни изследвания и са приемали подкупи от инвеститор в детската градина.

В отговор на това Китай публикува национални насоки относно осигуряването на храна в учебните заведения. Мерките включват изискване всяка нова партида храна да бъде тествана, а брашното, оризът и готварското олио да се закупуват единствено чрез централизирани системи за доставки.