Над 500 000 по улиците на Франция, протестират срещу растящите разходи

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Над 500 000 души се включиха в протестите и шествията, организирани днес във Франция. Те се обявиха против високите разходи за живот, съобщи най-големият синдикат във Франция, Общата конфедерация на труда (CGT), цитиран от Франс прес.

Профсъюзът призова правителството да "спре репресиите" след сблъсъците между демонстранти и полиция.

"Правителството трябва да спре репресиите и незабавно да отговори на социалните искания", заяви синдикатът в коментар за АФП.

Синдикатът бе сред организациите, които призоваха хората да излязат по улиците днес. Той приветства "новия голям ден на мобилизация, най-големия от началото на новата учебна година с 1750 демонстрации из цяла Франция и над 500 000 участници" към 17 ч. местно време (18 ч. българско).

При сблъсъците ръката на протестиращ бе откъсната в Сент Етиен, Централна Франция. Инцидентът бе причинен от хвърлена от полицията граната за овладяване на тълпи, съобщи запознат със случая пред АФП.

Не е ясно дали става дума за зашеметяваща граната, или за граната със сълзотворен газ.

Това е втори подобен случай в рамките на дни, отбелязва АФП. На 5 октомври 15-годишен ученик загуби лявата си ръка при взрив на зашеметяваща граната пред училището си в Ланс, което беше окупирано от протестиращи ученици.