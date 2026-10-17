Европейски дипломати атакувани от израелски бунтовници на Западния бряг

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Европейски дипломати бяха атакувани от група от еврейски заселници. Те нападнаха автомобилите, които ги превозвали в района на Западния бряг, съобщи израелското армейско радио, цитирано от ДПА.

В колите се возели дипломати от Франция, Белгия и Полша. Според очевидци, седем маскирани мъже са заобиколили дипломатически автомобил със своите джипове. Те са разбили прозореца и поискали хората в автомобилите да се идентифицират. Видеокадри показват и дипломат да лежи на земята.

Инцидентът се случи по време на събирането на реколтата от маслини в село Тайбе.

Израелската армия все още не е публикувала изявление, отбелязва ДПА, но крайнодесният израелски външен министър беше необичайно критичен срещу еврейските заселници, като осъди нападението, извършено от “израелски бунтовници”.

“Остро осъждам тежките актове на насилие от израелски бунтовници в района на Тайбе”, заяви Гидеон Саар, но обвини и дипломатите за това, че не са уведомили израелската армия за пътуването си, пише БТА.

Белгия също осъди нападението на Западния бряг.

Днешното нападение последва друг инцидент с насилие вчера, когато еврейски заселници атакуваха палестинци, берящи маслини близо до село Абу Фала на Западния бряг.

Журналистката на “Вашингтон пост” Хайди Ливайн бе ранена при нападението, въпреки че носеше бронирана жилетка, ясно обозначена с надпис “ПРЕСА” отпред и на гърба.

Американската фотографка беше повалена на земята и ритана многократно, а телефонът и камерата ѝ бяха отнети, пише изданието, за което тя работи.

Ливайн е получила порезни рани по цялото тяло, има счупено ребро и четири счупени прешлена, съобщи “Вашингтон пост”. Тя е получила медицинска помощ в болници в Рамала и Израел.

Фотографката се нуждае и от операция на ръката, след като пръстът ѝ е бил “разкъсан“, оголвайки кост.