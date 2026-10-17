Румъния свали два дрона над Черно море

Два дрона над Черно море е свалила Румъния днес, обяви северната ни съседка. Това се случва на фона на зачестилите удари срещу кораби в морето. Смята се, че те са последица от войната в Украйна, предаде Франс прес.

“Два дрона бяха взети на прицел и свалени преди няколко минути от пилоти на румънските Военновъздушни сили над Черно море - мигове преди незаконно да навлязат над нашата страна”, заяви министърът на отбраната Раду Мируца във Фейсбук, без да уточни типа на дроновете.

Безпилотните летателни апарати бяха свалени два дни, след като два химически танкера бяха атакувани край румънското крайбрежие на Черно море в последната от поредица нападения, показващи рисковете за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО, отбелязва Ройтерс. В последните 10 дни имаше и две нападения с дронове над кораби в икономическото пространство на България.