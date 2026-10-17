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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23752521 www.24chasa.bg

Франция няма да бъде сплашена чрез насилие, каза премиерът Льокорню след протестите

Димитър Мартинов

[email protected]

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Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Франция няма да се остави да бъде сплашена чрез насилие. Това заяви френският премиер Себастиен Льокорню, след като днес стотици хиляди излязоха из страната. Те протестираха срещу повишаващите се разходи за живот и лошото състояние на обществените услуги.

Протестите се случват няколко месеца преди президентските избори. "На тези, които явно искат да използват това насилие като "загрявка" преди президентските избори, ще заявя ясно: Няма да се оставим да бъдем сплашени. Никой няма да налага политическите си послания чрез насилие", написа Льокорню в публикация в Екс, цитирана от БТА.

По време на протестите се стигна до сблъсъци с полицията в няколко френски града, включително в столицата Париж. Демонстрант в Сент Етиен пък остана без ръка. Тя бе откъсната от граната.

Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

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