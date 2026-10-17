Албанската полиция стреля с гумени куршуми по протестиращи студенти

Албанската полиция вероятно е стреляла с гумени куршуми по протестиращите за пети ден студенти. Те настояват за оттеглянето на премиера Еди Рама, съобщи Ройтерс.

Видео на агенцията показва полицията да стреля с гладкоцевно оръжие срещу насъбралото се множество при сблъсъци пред министерството на образованието. Репортери на Ройтерс са намерили гумени сачми на земята, а такива сачми са ударили двама журналисти от агенцията, както и няколко демонстранти, и са оставили кръгли следи по телата им.

Тези инциденти отбелязват нова ескалация на конфронтацията между полицията и протестиращите, които през последните дни демонстрират в центъра на албанската столица, запалиха правителствени сгради и банки и замеряха с камъни полицията, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

На пресконференция началникът на албанската полиция Скендер Хита не отрече, че са използвани гумени куршуми. „Всички средства, които бяха използвани, бяха приложени по ограничен начин, включително и последните“, каза той.

Хита допълни, че седем полицейски служители са били отстранени и ще бъдат разследвани дисциплинарно за „превишаване на правомощия“ и нарушаване на „принципа на пропорционалността“ на използваната сила, пише БТА.

Той уточни, че до момента от началото на протестите са били задържани 1067 души, а срещу 388 е започнало наказателно разследване. Мнозина полицаи и демонстранти са били ранени.

Демонстрациите на студентите, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, следват месеци на мирни протести, които според студентите правителството е пренебрегнало.

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието, както и за продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.