След завръщането си в Белия дом Тръмп е уволнявал само жени от правителството си

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Тази седмица Белият дом уволни Кимбърли Гилфойл, посланикът на САЩ в Гърция. Гилфойл, бившата годеница на един от синовете на Доналд Тръмп, беше обвинена от журналисти в корупция.

Тръмп заяви, че Гилфойл се е справила добре, но е недоволен от прочетеното за нея във вестниците.

След това Кейти Закария напусна поста си на прессекретар на Белия дом. Доналд Тръмп постави под въпрос бъдещето на ѝ, като заяви, че я е посъветвал да прецени дали работата е подходяща за нея.

Прави впечатление, че жените на власт около президента на САЩ не се задържат дълго.

В тази връзка The New York Times припомни, че през втория мандат на Тръмп само жени са напускали кабинета му, докато мъжете в центъра на скандали до голяма степен са запазили постовете си.

В началото на втория си мандат Доналд Тръмп избра девет жени за кабинетни длъжности или еквивалентни позиции в кабинета си. Оттогава четири от деветте са загубили постовете си, а Тръмп оттегли номинацията на петата, преди тя да бъде назначена.

През април 2026 г. главният прокурор Пам Бонди беше уволнена. Въпреки демонстрираната от нея лоялност към Тръмп според съобщенията той бил недоволен от нея.

Първо, защото Министерството на правосъдието под нейно ръководство не преследваше политическите опоненти на Тръмп толкова агресивно, колкото той би искал.

Второ, защото безразборното публикуване на досиета по случая с Джефри Епщайн опетни репутацията на президента.

Месец преди Бонди, министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, съюзник на Тръмп, която изигра ключова роля за затягане на имиграционната политика, беше уволнена.

Предполагаемият катализатор за уволнението ѝ бяха показанията в Конгреса: Ноем заяви, че Тръмп е одобрил рекламна кампания на Министерството на вътрешната сигурност на стойност 220 милиона долара, в която тя е изобразена, (яздейки кон и носейки каубойска шапка. Тръмп отрече това.

Директорът на националното разузнаване Тулси Габард, според официалната версия, е подала оставка, за да се грижи за болния си съпруг. Истинската обаче обаче се смята несъгласието ѝ с Тръмп относно Иран.

През пролетта на 2025 г. Габард заявява, че Техеран в момента не разработва ядрени оръжия. Малко след това Тръмп влиза в конфликт с Иран, посочвайки ядрената заплаха като основна причина. Габард подава оставка през юни 2026 г., според съобщения в медиите, под натиск от Белия дом.

Между оставките на Бонди, Ноем и Габард министърът на труда Лори Чавес-Деремер също напусна екипа на Тръмп.

Уволнението ѝ произтича от скандал в нейния отдел. Служители обвиниха Чавес-Деремер, че има афера с охранителя си, че използва командировки за лични причини и разходи и че използва подчинени за домакинска работа. Например, Чавес-Деремер веднъж поиска шофьор да я закара до стриптийз клуб и да плати на една от танцьорките.

Тръмп замени и четирите жени – Бонди, Ноем, Габард и Чавес-Деремер – с мъже.

Междувременно мъжете в кабинета му не са по-малко склонни към скандали.

Директорът на ФБР Кеш Пател беше обвинен в злоупотреба с алкохол, летене с фирмен самолет, за да посети приятелката си, и уреждане на нейната защита от агенти на специалните сили на ФБР.

Министърът на търговията Хауърд Лътник беше хванат да лъже за връзката си с Джефри Епщайн.

Министърът на отбраната (или по-скоро министърът на войната) Пийт Хегсет сподели информация за удари срещу йеменските хути в приложението за съобщения Signal. В един от разговорите участваше журналист, а в друг - съпругата и братът на Хегсет.

Нито Пател, нито Лътник, нито Хегсет загубиха позициите си. Само съветникът по националната сигурност Майк Уолц се сблъска с последствията от Signalgate, след като случайно добави журналист към разговор с висши служители на администрацията на Тръмп. Уолц обаче не беше отстранен от екипа на президента и беше назначен за постоянен представител на САЩ в ООН.

Освен това Тръмп първоначално номинира за същата позиция конгресменката Елиз Стефаник, но оттегли номинацията ѝ от страх да не загуби републиканското мнозинство в Камарата на представителите.

А през първите 18 месеца от втория мандат на Тръмп повече жени са напуснали кабинета му, отколкото през същия период на който и да е предишен президент на САЩ според The ​​Washington Post.

Напускането само на жени от високопоставени държавни позиции е изключително необичайно, каза пред The ​​New York Times изследователката Катрин Дън Тенпас, която е изучавала разнообразието в американските администрации от 80-те години на миналия век.

Същевременно Мей Мейлман, директор на правния център в консервативната организация „Независими жени", е уверена, че жените имат широки възможности в администрацията на Тръмп и че са ценени заради личните и професионалните си качества, а не заради пола си.

В момента четири жени остават на високопоставени позиции в екипа на Тръмп. Това са началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс, министърът на земеделието Брук Ролинс, комисарят по администрацията за малкия бизнес Кели Лофлър и министърът на образованието Линда Макмеън.