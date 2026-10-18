Тръмп предлага на Европа да поднови купуването на руски газ

Според САЩ възможните финансови ползи от това за Русия, биха послужили като стимул Москва да се съгласи на мирно споразумение

Европа да възобнови купуването на руски природен газ, предлага администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Идеята е част от негов план за спиране на войната в Украйна, съобщава New York Times. Запознати с преговорите твърдят пред изданието, че европейските представители, сред които и канцлерът на Германия Фридрих Мерц, са отхвърлили предложението.

Това било обсъдено от специалните пратеници на Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както с представители на Украйна, така и на Европа. Говорено било и с президента Володимир Зеленски при посещението на дуото в Киев миналия месец.

Предложението било Украйна да обмисли да поднови работата на газопроводите, по които преди войната минаваше руски газ към Европа. Според САЩ възможните финансови ползи от това за Русия, биха послужили като стимул Москва да се съгласи на мирно споразумение. За Киев пък са предвидени приходи от транзита на газа.

Тази идея на Тръмп обаче противоречи на усилията на Европейския съюз да спре зависимостта си от руски газ до ноември 2027 г. От САЩ обаче са на мнение, че избирателите в Европа ще настояват за по-евтина енергия.

Войната повишава цените на енергията в Европа и създава значителни икономически трудности в Русия и Украйна, коментираха от Белия дом пред New York Times.

„Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно предложение за мир, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното уреждане", заявяват оттам.

"Целта ни не е просто да прекратим военните действия, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион", категорични са от Белия дом.

Още от миналата година американски и руски представители обсъждат потенциални бизнес сделки. Засега обаче няма признаци, че перспективата за тях е довела до отстъпки от основните искания на президента на Русия Владимир Путин.

В петък Тръмп блокира прилагането на нови санкции, свързани с Русия. В изпълнителна заповед, издадена в петък вечерта, Тръмп заяви, че отлагането на някои от санкциите е в „националния интерес" на САЩ. Тръмп подписа закона за санкциите през септември, като той трябваше да влезе в сила днес.

Това се случва дни след като Тръмп заяви, че САЩ ще внасят руски дизел в опит да понижат цените на енергията в страната преди междинните избори през ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е провел телефонен разговор с Путин и е постигнал споразумение за закупуване на дизелово гориво от Москва. Откакто през февруари започна войната с Иран, цените на горивата в САЩ, и особено на дизела, скочиха драстично, което засили финансовия натиск върху американските избиратели, които и без това са загрижени за разходите за живот. Тръмп се надява да понижи цените на горивата преди междинните избори следващия месец.

Съюзниците на САЩ критикуваха сделката за дизелово гориво, опасявайки се, че тя може да подпомогне Русия в военните ѝ усилия.

Пратеникът на Путин по икономическите въпроси Кирил Димитриев определи договорката за дизела като възможност и за по-широки споразумения със САЩ.

"Мисля, че в близко бъдеще ще обявим някои важни инициативи. В крайна сметка ледът най-накрая се пропука", каза Димитриев на енергийна конференция в Москва в петък.

Русия и САЩ обсъждат проекти в различни области, включително центрове за данни, захранвани с руска ядрена енергия, коментира той. Според New York Times сред темите е и продажбата на международните активи на "Лукойл" на група инвеститори, с участието на US правителството.

Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, която би могла да увеличи достъпа до горива.

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение или информация за преговорите за продажба на международните активи на компанията майка.

Българските активи са сред значимите международни притежания на руската компания. Те включват рафинерията в Бургас и мрежа от обекти за търговия с горива. Отделен американски лиценз разрешава определени сделки с българските дружества на "Лукойл" до 29 октомври.

Американският милиардер Тод Боули се включи в надпреварата за придобиването на международните активи на руската енергийна компания "Лукойл". Ако успее да ги закупи, той може да придобие контрола над 3 млрд. барела петрол и едни от най-големите нефтопреработвателни заводи в България и Румъния.

Източници, запознати с условията около офертата на Боули, твърдят, че зад него стоят американското правителство и някои от най-влиятелните фигури от страните от Персийския залив. Миналата седмица той продаде дела си във футболния клуб "Челси", а вече няколко месеца работи върху сключването на сделката за "Лукойл".

Възобновяването на руските доставки на газ би могло да намали европейското търсене на американски втечнен природен газ, пише изданието, цитирано от БТА. Същевременно съпротивата на европейските и украинските лидери срещу нова зависимост от Русия може допълнително да затрудни преговорите за прекратяване на войната.