1200 са арестувани при снощните протести във Франция

Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при снощните протести във Франция. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, има нанесени щети на по сгради на кметства и разграбени магазини, пишат световните агенции и БТА.

Опустошени са най-вече магазини, често за луксозни стоки, телефони и скъпи спортни артикули. Трошили са ги младежи с черни качулки. Самият протест вчера е протекъл по необичаен начин - вместо безредиците да се случват в края на деня, този път момчетата с качулките се изпречили пред полицаите още по обяд. МВР пък обсадило района и блокирало някои от улиците, по които се стига до мястото на протеста. Така много от желаещите да се включат изобщо не успели да стигнат до там, нямало е мирно шествие и вместо това те започнали протести по други улици.

Младежите с черни качулки се определят като анархисти. Рисуват графити с кръг, а в тях - буквата "А". Те са радикално настроени и целта им основно е да всяват страх и хаос. Към тях се присъединяват и обикновени младежи, които просто искат да грабят.

И във Франция, както и у нас, агресорите нямат нищо общо с редовите протестиращи, макар и да има политически сили, които поощряват хаоса. Самите протестиращи настояват, че не те са опожарявали френските градове и че те са там, за да протестират мирно за исканията си - повече средства за образование и по-добра материална база в училищата.

„Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка", заяви премиерът Себастиан Льокорню при свое посещение на полицейски части в Париж късно в събота вечерта. Той определи случилото се като "насилие с изключителна интензивност". Според него полицията се е сблъскала с „изключително агресивна ултралява група", която е действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. "Няма да се оставим да ни сплашат", каза той.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще има още арести. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен определи безредиците като безпрецедентни по мащаб и призова прокуратурите към решителни действия, съответстващи на тежестта на насилието.

Протестите бяха свикани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки", ученици, студенти, земеделци и други организации срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система. Според правителството в тях са участвали около 550 000 души, а организаторите посочиха около 800 000.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата е на повече от 140 години, а сега „в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт. Според някои сградата е толкова красива и ценна, че е била сравнима само с общината в Париж.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. „Разрушителите" и „мародерите" трябва да бъдат „преследвани и наказани", написа той в социалната мрежа „Екс".

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация.

„Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата.

Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на силите си.

„Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите.