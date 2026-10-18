В най-тежката нощ на протести във Франция да палят пристигнали и младежи от съседни държави

Няма необран магазин в големите градове

Това е тик-ток поколението на "Жълтите жилетки", постът с призив да излязат в събота има 123 млн. гледания

Изминалата нощ на протести и ескалации във Франция е най-тежката от 2018 г. насам, когато бе бунтът на "Жълтите жилетки". Около 800 хил. излязоха по улиците на Париж и много други градове в събота, съобщават организаторите. Според органите на реда броят им е бил около 550 хил.

Млади хора бушуваха и върлуваха по столицата и цялата страна, масови са грабежите на магазини, съобщава кореспондентът на Нова тв от Париж. Буквално не останаха необрани магазини в големите градове, разказа тя в "Събуди се" в неделя сутринта. И малки, и парижките бутици с най-скъпите стоки, които цял свят познава.

Особено тревожни са били атаките срещу обществените сгради - кметства, институции. В Марсилия протестиращите проникнаха в кметството, в Лил разбира входните врати на общината, има опит за проникване и в Бордо. Пожарът в сградата на кметството в Лимож бил толкова силен, че се сринала камбанарията на сградата. В Гренобъл пожар в магазин до жилищна сграда наложи евакуация. 1200 са арестуваните. Редица запалени коли при снощните протести във Франция СНИМКА: Стопкадър "Екс" @Megatron_ron ·

Крайнолявата партия на Меланшон е обвинявана, че подстрекава протестите. Нейните активисти застават срещу полицията, а лидерът, който е и кандидат за президент настоява, че сблъсъци и погроми не е имало само на местата, на които е нямало полиция. Властите обаче са категорични, че само полицията е попречила на още по-опостушителна вандалщина.

Феноменът се повтаря при всички протести във Франция - т.нар. черни блокове. Тактика, която се заражда още в Германия през 80-те. Така наричат момчетата с качулки и маски на лицата, с черни дрехи, които най-брутално рушат и палят. Нямат шеф, не са организирани, но се придвижват от страна в страна.

Много журналисти тук коментират, че крайно агресивните вандали, които са видели, говорят на други езици, не на френски, разказа кореспондентът на Нова. И предполагат, че са пристигнали във Франция специално заради протестите. Момчета в Париж с черни дрехи и качулки, някои и с маски. Снимка: Ройтерс

Мирните протестиращи трябва да се разграничат от вандалите и авторите на погрома, те нямат искания, излизат да рушат. Хората през деня са мирни, искат по-добър живот, по-добри условия в училищата, понижаване на крайно високите цени, решаване на проблема с недостига на жилищата. Но техният глас е заглушаван от вандалите.

Това е поколението "Тик-ток" на Жълтите жилетки. 123 милиона гледания са събрали видеата с призиви да се съберат само за протеста тази събота, 17 октомври. Затова и имаше тази масовост, на която полицията не успя да се противопостави, обясни кореспондентът Петя Желева от Париж.