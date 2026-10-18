Голям пожар пламна във военна база в Канада

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В нея работят към 690 военни и още 300 цивилни служители

Сериозен инцидент предизвика голям пожар във военната база "Уейнрайт" в канадската провинция Алберта, съобщи премиерът на Канада Марк Карни, цитиран от Асошиейтед прес. Засега няма информация за причината за пожара и дали има пострадали.

„Във военната база „Уейнрайт" в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар", написа Карни в социалните мрежи.

"Уейнрайт" е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират близо 690 военни и 300 цивилни служители, съобщава канадската радио-телевизионна корпорация.

Федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти, заяви Карни, цитиран от БТА.

Канадските въоръжени сили и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му.

"Ситуацията е много, много динамична и деликатна. Тя още се развива на място. В момента екипите за спешно реагиране и местните власти извършват своята важна работа. Ще държим хората в течение, веднага щом имаме подробности", коментира военният министър на Канада Дейвид Макгинти.