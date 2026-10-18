40 дни от смъртта на Йоргос Мазонакис: Над 5000 души се очакват на помена в Атина

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Днес, 18 октомври, в атинския квартал Никея ще бъде отслужен помен по повод 40 дни от смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Очаква се над 5000 души от цялата страна да се съберат, за да почетат паметта му, съобщават гръцките медии.

Възпоменателната служба е насрочена за 09:30 часа в храма „Света Троица", където се състоя и опелото на изпълнителя. Никея е кварталът, в който Мазонакис е роден, израснал и направил първите си стъпки в музикалната си кариера.

Заради очакваното струпване на хиляди почитатели властите са предвидили засилени, но дискретни мерки за сигурност около храма, за да гарантират нормалното протичане на церемонията.

Достъпът до църквата ще бъде разрешен единствено на семейството на певеца, за да бъде запазено спокойствието на близките му. Почитателите ще могат да отдадат почит пред храма, като оставят цветя.

След приключването на възпоменателната служба близките ще се отправят към Третото гробище на Атина, където Мазонакис беше погребан на 14 септември. На гроба му ще бъде отслужена кратка заупокойна молитва.

Йоргос Мазонакис остави ярка следа в гръцката музика със своя характерен глас, сценично присъствие и десетилетна кариера.