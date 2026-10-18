Руски офицер, избягал в Украйна, помогнал за смъртта на над 300 войници

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„Уолстрийт Джърнъл" публикува статия за руския офицер Лев Ступников, наричайки го един от най-ефективните саботьори в съвременната военна история.

Вестникът изчислява, че предоставената от него информация е помогнала на украинските въоръжени сили да убият над 300 руски войници.

По-рано беше съобщено, че действията му са позволили на Украйна да убие над 200 бойци.

26-годишният Ступников е завършил Военната академия по комуникации „Будни" в Санкт Петербург.

Както той казва пред „Уолстрийт Джърнъл", по време на следването си се разочаровал от руската армия поради корупция.

Началото на пълномащабното нахлуване в Украйна го възмутило, но той скрил антивоенните си възгледи от своите събратя войници.

През ноември 2023 г. е изпратен на фронта, където е назначен за началник на комуникациите на батальон от 36-та мотострелкова бригада близо до Въгледар.

„Уолстрийт Джърнъл" откри, че майката на Ступников, Татяна Янцен, е изиграла ключова роля в превръщането му в украински информатор. Тя е участвала в протести срещу Путин и след инвазията е разлепвала антивоенни плакати в Омск.

През февруари 2024 г. според „Уолстрийт Джърнъл", майка му се е обърнала към украинския блогър Дмитрий Карпенко, който е сътрудничил с украинското военно разузнаване, с молба да помогне на сина ѝ да дезертира.

Ступников се е свързал с Карпенко, разкрил е позицията и местоположението си и се е съгласил да предостави информация за руските войски. Той е отказал предложената награда.

Първата голяма операция е била удар на 20 февруари 2024 г. срещу руско военно формирование близо до Волноваха.

Ступников е предал предварително координатите на тренировъчния полигон и когато командирите са пристигнали и са се събрали приблизително 120-150 души, той е изпратил на украинците снимка. Получавайки заповеди за оттегляне, той се оплакал на своите събратя от разстроен стомах и се е скрил зад дърветата.

Ударът е убил 68 руски военнослужещи, включително 10 офицери, и е ранил още около 60.

След удара той продължил да предава координатите на частите, включително като помогнал на украинците при въздушен удар по среща на офицерите на от една бригада бригада през март 2024 г. и ръководил въздушен удар по мазето на бивш хотел, в който са се помещавали две щурмови части през май. Двадесет души били убити.

Офицерът също така деактивирал руско оборудване: деактивирал камерите за наблюдение и променил напрежението на батериите за управление на дроновете, причинявайки неизправността им.

До лятото на 2024 г. командването започнало да подозира наличието на информатор. Един командир заявил, че поделението изглежда има свой собствен „Щирлиц".

В нощта на 6 юли 2024 г. Ступников изоставил руски позиции и преминал на украинската страна. Украински военни подготвили маршрут за него през минирана зона. След бягството си Ступников дал на украинците телефона и паролите си, което им позволило да получават видео на живо от около дузина руски дрона и камери за наблюдение в продължение на няколко месеца.

След това Денис Капустин, командир на Руския доброволчески корпус, се срещнал с него. Той предложил на бившия офицер позиция като специалист по комуникациите. Два дни по-късно Ступников приел.

Според Wall Street Journal, той в момента участва в бойни операции срещу 36-та бригада, където е служил преди това.

Майката и по-малката сестра на Ступников напускат Русия през февруари 2025 г. Съпругата му, Елизавета, остава в Русия и впоследствие публично осъжда действията му.

Какво е било известно преди: Историята на Ступников става публична през септември 2025 г. след двучасовото му интервю с Дмитрий Карпенко.

Според публикации на руски източници действията на Ступников са довели до смъртта на повече от 200 военнослужещи.

След интервюто на Ступников, членове на групата „Аида" от специалните сили „Ахмат" обявяват „лов" на дезертьори.

Подобни заплахи са отправени и към друг дезертьор - Максим Кузминов, който е летял с военен хеликоптер Ми-8 до Украйна през август 2023 г. През февруари 2024 г. Кузминов е убит в Испания. Ступников казва, че е наясна с опасностите, когато е решил дали да остане в Украйна.