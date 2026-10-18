Продължава издирването на 11 души след преобръщането на лодка край Баха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава издирването на 11 души след преобръщането на лодка край полуостров Баха Калифорния в Мексико, съобщава Асошиейтед прес.

16 мексиканци са спасени в петък. Няколко от тях са получили тежки наранявания, наподобяващи ухапвания от акули, съобщи Бреговата охрана на САЩ.

„Няколко от спасените лица са имали тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, и Бреговата охрана им е оказала животоспасяваща първа помощ по пътя към Сан Диего", стана ясно от изявление на службата.

Според оцелелите на борда на лодката е имало 27 души. Тя е потънла на около 225 км западно от Енсенада, извън американските води.

Сигналът за бедствието е подаден около 01:00 часа местно време в петък, съобщи лейтенант Сантяго Тамбурини от Бреговата охрана. Спасителен хеликоптер е стигнал до мястото около два часа по-късно. На екипажа, включващ спасителен плувец, са били нужни близо 90 минути, за да извади 16-те души от водата.

В издирването участват Бреговата охрана и Военноморските сили на САЩ и Мексико. Районът се претърсва с хеликоптери, самолет, катер и военен кораб.

Всички спасени са мексикански граждани, потвърдиха от консулството на Мексико в Сан Диего. Американската Агенция за митническа и гранична защита разследва случая и разпитва оцелелите.

Според Бреговата охрана районът се използва често от контрабандисти, но се посещава и от риболовни и развлекателни плавателни съдове. В предоставената информация не се уточнява целта на пътуването на потъналата лодка.

През последните години по маршрута от Мексико към Калифорния имаше няколко смъртоносни инцидента с лодки, возещи мигранти. През май 2025 г. поне трима загинаха при преобръщане на лодка на около 56 км северно от границата на САЩ с Мексико, пише БТА.

През 2023 г. 8 загинаха край Сан Диего, след като една от две лодки се преобърна в прибоя.