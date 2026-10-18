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6-годишно дете и мъж загинаха при навлизането на камион на футболно игрище в Уичита

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Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс

Дете на 6 години и мъж на 35 загинаха, след като камион навлезе на футболно игрище по време на младежки мач в Уичита, Канзас. Зад волана е седяла жена, съобщава Асошиейтед прес.

При инцидента има и 11 пострадали. Те са на възраст между 5 и 68 години, съобщи капитанът на полицията Аарън Мозес. 34-годишната шофьорка на камиона е била арестувана. В него е имало и 2 деца, установили от полицията. 

Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс
Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс

Все още не е ясно дали случилото се разследва като умишлено престъпление. "Работим, за да установим как и защо се е случило това", заяви Мозес.

Непосредствено след инцидента хората, присъстващи на футболния мач, се притекли на помощ на пострадалите. Това станало преди пристигането на медицинските и спасителните екипи, обясни шефът на полицията Джо Съливан.

„Беше наистина невероятно. Но мисля, че това е показателно за общността на Уичита", заяви той. От власите уточниха, че продължаваща заплаха за обществото няма. Кметът на града Лили Уу отправи призив гражданите да избягват района, докато разследването продължава. 

Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс
Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс

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