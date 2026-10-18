6-годишно дете и мъж загинаха при навлизането на камион на футболно игрище в Уичита

Дете на 6 години и мъж на 35 загинаха, след като камион навлезе на футболно игрище по време на младежки мач в Уичита, Канзас. Зад волана е седяла жена, съобщава Асошиейтед прес.

При инцидента има и 11 пострадали. Те са на възраст между 5 и 68 години, съобщи капитанът на полицията Аарън Мозес. 34-годишната шофьорка на камиона е била арестувана. В него е имало и 2 деца, установили от полицията. Полицията е обградила района на инцидента СНИМКА: Ройтерс

Все още не е ясно дали случилото се разследва като умишлено престъпление. "Работим, за да установим как и защо се е случило това", заяви Мозес.

Непосредствено след инцидента хората, присъстващи на футболния мач, се притекли на помощ на пострадалите. Това станало преди пристигането на медицинските и спасителните екипи, обясни шефът на полицията Джо Съливан.