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Нефтеният терминал в Санкт Петербург гори след мощен украински удар (Видео)

Весела Бачева

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Мощен украински удар е покосил нефтения терминал в Санкт Петербург СНИМКА: Стопкадър "Екс" @CrimeanVoyager ·

Мощен украински удар е покосил нефтения терминал в Санкт Петербург. "Ройтерс" цитират губернатора Александър Беглов, според когото има един убит и петима ранени. Руската ТАСС също го цитират, но че няма жертви.

В нефтения терминал на града, петролна база и промишлени складове са избухнали пожари. Жителите на Санкт Петербург са помолени да намалят използването на личен транспорт. там са възможни прекъсвания на мобилния интернет. Все още няма коментари от американския президент Доналд Тръмп, който се споразумял с колегата си Владимир Путин Русия да достави на САЩ дизел.

Руската компания за електронна търговия "Озон" съобщи, че логистичният ѝ център в Санкт Петербург горни, а интернет компанията ВК – че центърът ѝ за данни в Ленинградска област е бил атакуван с дронове. Услугите ѝ са били временно прекъснати.

Снощи руските сили са свалили 1015 украински дрона над различни региони на Русия. Властите в Русия са образували наказателно разследване за терористична атака по цивилни цели в Санкт Петербург и Ленинградска област. Над региона са свалени 145 безпилотни летателни апарата.

Летище Пулково временно спря работа. Пътниците и служителите са били евакуирани. Летището е коригирало разписанията си и призовава пътниците да не пристигат твърде рано преди полетите си. Инфраструктурата не е повредена.

Отломки са паднали върху къща близо до Кировск и върху жилищен блок във Всеволожск, Ленинградска област. Нападения е имало и в Низино, Ломоносовски район, в Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски райони също са регистрирани последиците от атаките. В Низино отломки от дронове са повредили четири коли на паркинг и е избухнал пожар.

Има прекъсвания на тока заради отломки от безпилотни летателни апарати, падащи върху електропроводи. Участъкът от Западния високоскоростен диаметър е затворен за движение между насипа Макарова и насипа на река Екатерингофка.

Мощен украински удар е покосил нефтения терминал в Санкт Петербург СНИМКА: Стопкадър "Екс" @CrimeanVoyager ·

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