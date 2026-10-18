Нефтеният терминал в Санкт Петербург гори след мощен украински удар (Видео)

Мощен украински удар е покосил нефтения терминал в Санкт Петербург. "Ройтерс" цитират губернатора Александър Беглов, според когото има един убит и петима ранени. Руската ТАСС също го цитират, но че няма жертви.
В нефтения терминал на града, петролна база и промишлени складове са избухнали пожари. Жителите на Санкт Петербург са помолени да намалят използването на личен транспорт. там са възможни прекъсвания на мобилния интернет. Все още няма коментари от американския президент Доналд Тръмп, който се споразумял с колегата си Владимир Путин Русия да достави на САЩ дизел.
Руската компания за електронна търговия "Озон" съобщи, че логистичният ѝ център в Санкт Петербург горни, а интернет компанията ВК – че центърът ѝ за данни в Ленинградска област е бил атакуван с дронове. Услугите ѝ са били временно прекъснати.
Снощи руските сили са свалили 1015 украински дрона над различни региони на Русия. Властите в Русия са образували наказателно разследване за терористична атака по цивилни цели в Санкт Петербург и Ленинградска област. Над региона са свалени 145 безпилотни летателни апарата.
Летище Пулково временно спря работа. Пътниците и служителите са били евакуирани. Летището е коригирало разписанията си и призовава пътниците да не пристигат твърде рано преди полетите си. Инфраструктурата не е повредена.
Отломки са паднали върху къща близо до Кировск и върху жилищен блок във Всеволожск, Ленинградска област. Нападения е имало и в Низино, Ломоносовски район, в Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски райони също са регистрирани последиците от атаките. В Низино отломки от дронове са повредили четири коли на паркинг и е избухнал пожар.
Има прекъсвания на тока заради отломки от безпилотни летателни апарати, падащи върху електропроводи. Участъкът от Западния високоскоростен диаметър е затворен за движение между насипа Макарова и насипа на река Екатерингофка.
A rough morning in Russia's St. Petersburg, as Ukraine has poured all manner of hell onto the unlucky city, targeting Russia's most important petroleum export terminal on the Baltic Sea, and the region's largest data center and an Ozon logistics facility. A massive data center owned by the company VK, St. Petersburg oil terminal and an Ozon logistics facility are all currently engulfed in the hellish flames of Karmic retribution. Additionally, the Vostochnaya electrical substation was targeted. Fires, power outages and internet disruptions have been reported across the region. Russian authorities claim to have intercepted 126 drones. Traffic at Pulkovo International Airport is shut down, while emergency crews have responded to additional fires in multiple districts.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 18, 2026