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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754004 www.24chasa.bg

Кръст падна и уби свещеник по време на литургия, излъчвана на живо

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Църквата "Вечна помощ", в която е станал инцидента СНИМКА: Фейсбук Arquidiócesis de Guayaquil

Кръст падна и уби свещеник, докато отслужва литургия, излъчвана на живо. Инцидентът е станал в храм в град Гуаякил - най-населения в Еквадор.

Видео от инцидента се появи в социалните мрежи. На него се вижда как кръст, висок около 2-3 метра, пада върху главата на свещеника и го поваля долу. Изплашени жени започват да викат, но мъжът не помръдва. Не публикуваме видеото поради жестокостта му.

„Уведомяваме ви, че нашият обичан отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари, служил като енорийски свещеник на църквата "Вечна помощ" в Централното викариатство, се е оттеглил в Дома на Отца, за да се наслади на Неговото присъствие и Неговата слава", написаха от архиепископията на Гуаякил.

Онлайн потребители изказват съболезнования и се сбогуват със свещеника. Няма информация как и защо кръстът е паднал и дали се случва за първи път. Инцидентът е станал вчера следобед.

Църквата "Вечна помощ", в която е станал инцидента СНИМКА: Фейсбук Arquidiócesis de Guayaquil

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