Кръст падна и уби свещеник по време на литургия, излъчвана на живо

Кръст падна и уби свещеник, докато отслужва литургия, излъчвана на живо. Инцидентът е станал в храм в град Гуаякил - най-населения в Еквадор.

Видео от инцидента се появи в социалните мрежи. На него се вижда как кръст, висок около 2-3 метра, пада върху главата на свещеника и го поваля долу. Изплашени жени започват да викат, но мъжът не помръдва. Не публикуваме видеото поради жестокостта му.

„Уведомяваме ви, че нашият обичан отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари, служил като енорийски свещеник на църквата "Вечна помощ" в Централното викариатство, се е оттеглил в Дома на Отца, за да се наслади на Неговото присъствие и Неговата слава", написаха от архиепископията на Гуаякил.

Онлайн потребители изказват съболезнования и се сбогуват със свещеника. Няма информация как и защо кръстът е паднал и дали се случва за първи път. Инцидентът е станал вчера следобед.