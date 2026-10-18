ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: В Пекин беше създаден международен алианс за ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754039 www.24chasa.bg

Въздушна тревога в Литва прати хората по бомбоубежищата

Весела Бачева

[email protected]

3372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Потенциално засечен дрон. Незабавно идете на безопасно място до второ нареждане", гласи съобщението, разпространено от литовската предупредителна система. СНИМКА: "Екс" @qzippp

Неизвестен летящ обект предизвика шок в Литва. Властите наредиха хората в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час днес заради летящия обект.

Самолети на НАТО бяха вдигнати, а летището на втория по големина град Каунас беше затворено.

Литовската армия разследва потенциални отломки от дрон в района на село Юоджионис в Северна Литва. Смята се, че е възможно да са отломки от летящия обект, тъй като са намерени, след като той е изчезнал от радарите.

Обектът може да е влязъл от Полша, която проверява възможно нарушение на въздушното си пространство. Според украинския канал "Supernova+" обаче съобщава, че някои от дроновете, използвани при снощната атака над Санкт Петербург, са навлезли във въздушното пространство на Литва и Естония.

Северният съсед на Литва - Латвия, също обяви въздушна тревога, но после свали нивото ѝ до "код жълто", като предупреждението се отнасяше за някои от пограничните райони с Литва. Подобно на литовските си колеги след около час латвийските власти обявиха край на тревогата, а армията съобщи, че тя е била обявена заради "възможна заплаха", пише БТА.

През последните месеци в небето на балтийските страни многократно навлизаха украински дронове. Според Киев това са безпилотни апарати, отклонени от курса си от руските системи за заглушаване на сигнала. Това предизвика опасения, че войната на Русия в Украйна се разраства към границите на НАТО.

"Потенциално засечен дрон. Незабавно идете на безопасно място до второ нареждане", гласи съобщението, разпространено от литовската предупредителна система. СНИМКА: "Екс" @qzippp

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

От Скопие и Кочани до българския екран: Екатерина и Игор откриха щастието между една сготвена вечеря и сутрешен танц