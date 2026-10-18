Въздушна тревога в Литва прати хората по бомбоубежищата

Неизвестен летящ обект предизвика шок в Литва. Властите наредиха хората в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час днес заради летящия обект.

Самолети на НАТО бяха вдигнати, а летището на втория по големина град Каунас беше затворено.

Литовската армия разследва потенциални отломки от дрон в района на село Юоджионис в Северна Литва. Смята се, че е възможно да са отломки от летящия обект, тъй като са намерени, след като той е изчезнал от радарите.

Обектът може да е влязъл от Полша, която проверява възможно нарушение на въздушното си пространство. Според украинския канал "Supernova+" обаче съобщава, че някои от дроновете, използвани при снощната атака над Санкт Петербург, са навлезли във въздушното пространство на Литва и Естония.

Северният съсед на Литва - Латвия, също обяви въздушна тревога, но после свали нивото ѝ до "код жълто", като предупреждението се отнасяше за някои от пограничните райони с Литва. Подобно на литовските си колеги след около час латвийските власти обявиха край на тревогата, а армията съобщи, че тя е била обявена заради "възможна заплаха", пише БТА.

През последните месеци в небето на балтийските страни многократно навлизаха украински дронове. Според Киев това са безпилотни апарати, отклонени от курса си от руските системи за заглушаване на сигнала. Това предизвика опасения, че войната на Русия в Украйна се разраства към границите на НАТО.