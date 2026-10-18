Иран има нов военен министър седем месеца след убийството на предния

Иран има нов военен министър седем месеца след смъртта на предишния. Това е Мехрдад Ахлаги, санкциониран от ООН. Предшественикът му беше убит в първия ден на войната със САЩ и Израел в края на февруари.

Ахлаги встъпи в длъжност днес след гласуване в парламента със 237 гласа "за" и 15 "против", съобщава Roya News.

От близо осем месеца този ключов пост се заемаше временно от генерала от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Маджид Ебнелреза. Той зае мястото на убития генерал Азиз Насирзаде, заемал поста от 2024 г. до смъртта си на 28 февруари.

Ахлаги е дългогодишен висш служител в Министерството на отбраната с дълбоки връзки в иранския военнопромишлен комплекс. Преди това той е оглавявал Организацията за аерокосмическа индустрия, която контролира голяма част от производството на ракети и аерокосмическа техника.

Роден е на 10 септември 1958 г. в Ращ. Ахлаги е преминал през различни технически и управленски нива в отбранителната индустрия в продължение на повече от четири десетилетия. Преди това е ръководил Индустриална група "Шахид Багери" (SBIG) - организация, свързана с дейности по създаването на балистични ракети. Има множество отличия, включително от покойния върховен лидер Али Хаменей за приноса си към разработването на ракети и оръжия.

Западните правителства отдавна са наложили санкции на Ахлаги заради заеманите от него постове.

В първия ден на войната САЩ и Израел убиха редица висши държавници в Иран, включително върховният лидер Аятолах Али Хаменей, управлявал повече от три десетилетия. Неговият комплекс в Техеран беше напълно разрушен. Убити бяха още генерал-майор Абдолрахим Мосави - началник на Генералния щаб на иранските Въоръжени сили, бригаден генерал Мохамед Пакпур - главнокомандващ сухопътните сили, генерал Мохамед Ширази - ръководител на военната служба към кабинета на Върховния лидер. Общо бяха убити около 40 висши командири.