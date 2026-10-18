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КМГ: Китайски учени разработиха наночастици за по-ефективно използване на пестициди

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени разработиха нов вид наночастици, които помагат на пестицидите да се задържат по-добре върху листата на растенията и повишават устойчивостта им на дъжд. Изследването е публикувано в научното списание Journal of Controlled Release.

Екип от Хъфейските институти по физически науки към Китайската академия на науките създава силициеви наночастици с грапава повърхност. Те имитират микроскопичните структури, чрез които някои бактерии се прикрепват към повърхности. Частиците задържат инсектицида имидаклоприд и позволяват постепенното му освобождаване.

При лабораторни изпитвания върху листа от памук, соя и домати след симулиран дъжд количеството задържан препарат е било над 4,8 пъти по-голямо в сравнение с търговски продукт със същото активно вещество.

Според изследователите технологията може да намали загубите на пестициди, необходимостта от повторно пръскане и замърсяването на околната среда.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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