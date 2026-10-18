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КМГ: В Пекин беше създаден международен алианс за традиционна медицина

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В Пекин беше създаден Глобалният алианс за традиционна и интегративна медицина – международна неправителствена научна организация с нестопанска цел. Учредяването му се състоя в рамките на Световната конференция по традиционна медицина за 2026 г.

По данни на организаторите инициативата вече обединява 117 организации и експерти от 19 държави и региона. Сред участниците са университети, научноизследователски институти, лечебни заведения, частни компании и професионални организации.

Алиансът ще насърчава международния научен обмен, съвместните изследвания и разработването на общи стандарти и терминология. Дейността му ще включва още образование, професионално обучение, развитие на млади специалисти и обмен на знания.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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