КМГ: Пътуванията на жители на Тайван до континентален Китай нараснаха с близо 20%

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Над 2,49 милиона пътувания на жители на Тайван до континенталната част на Китай са регистрирани през първите осем месеца на 2026 г. Това е увеличение с 19,63% на годишна база.

Континентален Китай остава втората най-предпочитана туристическа дестинация за жителите на Тайван. От март до август броят на пътуванията надхвърля 300 000 месечно, като през всеки от тези месеци е отчетен двуцифрен годишен ръст.

За сравнение, общият брой на пътуванията на тайвански жители в чужбина се е увеличил с 15,24% за периода. Така пътуванията до континентален Китай нарастват по-бързо от общия туристически поток към чужбина.