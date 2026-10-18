КМГ: Пътуванията на жители на Тайван до континентален Китай нараснаха с близо 20%

Над 2,49 милиона пътувания на жители на Тайван до континенталната част на Китай са регистрирани през първите осем месеца на 2026 г. Това е увеличение с 19,63% на годишна база.
Континентален Китай остава втората най-предпочитана туристическа дестинация за жителите на Тайван. От март до август броят на пътуванията надхвърля 300 000 месечно, като през всеки от тези месеци е отчетен двуцифрен годишен ръст.
За сравнение, общият брой на пътуванията на тайвански жители в чужбина се е увеличил с 15,24% за периода. Така пътуванията до континентален Китай нарастват по-бързо от общия туристически поток към чужбина.