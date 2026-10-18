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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754307 www.24chasa.bg

Кристин Лагард: Инфлацията в еврозоната достигна рекордно високо ниво, но няма причина за паника

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Инфлацията в еврозоната се покачи до 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, показват окончателните данни на Евростат от 16 октомври. Резултатът съвпада с предварителните прогнози и е най-високият от 3 години насам.

Неотдавна управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в ексклузивно интервю за Китайската медийна група, че все още не се наблюдават „два сигнала", но щом се появят, ЕЦБ ще предприеме действия.

Лагард посочи, че инфлацията в еврозоната през септември е скочила до 3,8%. Ако разгледаме тази цифра по-подробно, голяма част от ръста се дължи на енергийните фактори, като цените на енергията са се повишили с 18,8%. Това ще окаже влияние върху цените като цяло. Под влиянието на тази тенденция работниците ще изискват значително увеличение на заплатите, а ръстът на заплатите от своя страна ще доведе до по-висока инфлация и цени, като търсенето ще повиши още повече ценовото равнище. Към момента все още не се наблюдава посоченото явление.

„Друг показател са инфлационните очаквания. В момента краткосрочните инфлационни очаквания са се повишили до известна степен, но средно- и дългосрочните като цяло се запазват на ниво от 2%", заяви още Лагард.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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