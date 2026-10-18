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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754315 www.24chasa.bg

КМГ: Кантонският панаир успява да остава винаги актуален

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Роботи с умения по бойни изкуства, екзоскелетни устройства за подпомагане на ходенето, очила с изкуствен интелект, които могат да превеждат и да правят снимки... На провеждащия се в момента 140-и Китайски панаир за внос и износ (известен по света като Кантонския панаир) се появи цяла група авангардни продукти, представляващи новата продуктивна сила, които се превърнаха в олицетворение на това, че панаирът остава винаги актуален. Международната общественост дава единодушно положителни оценки, като коментира, че „Кантонският панаир показва движещата сила на науката и технологиите", „изгражда мост за международно икономическо и търговско сътрудничество", и „е най-надеждната глобална търговска платформа".

СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Тази година е първата от 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) на Китай, а също така се навършват 70 години от създаването на Кантонския панаир. За това време изложбената площ на Кантонския панаир се е разширила от 9 600 квадратни метра при първото издание до сегашните 1,55 милиона квадратни метра, а броят на купувачите е нараснал от 1200 в началото до над 300 000 души тази година. Експото се е превърнало в най-дълго провежданото, най-мащабното и с най-много сключени сделки международно търговско събитие в Китай, както и в прочутото по целия свят „първо изложение на Китай".

През 70-те години от създаването си Кантонският панаир е изиграла важна роля в насърчаването на търговските отношения между Китай и чужбина и се е превърнала в ефективна платформа за разширяване на отвореността на високо ниво на Китай към света и за насърчаване на изграждането на отворена световна икономика.

СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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