Украйна: Русия атакува енергетиката ни 76 пъти след сделката на Тръмп с Путин

Руските удари по енергетиката на Украйна са се ожесточили, след като Доналд Тръмп обяви сделка с Путин.

"Откакто преди седмица американският президент обяви "енергийно примирие", Русия умишлено е атакувала енергийния, нефтения и газовия сектор на Украйна 76 пъти. Само през изминалата нощ бяха нанесени удари по електрически подстанции във Виницка, Житомирска, Хмелницка и Одеска област. Десетки хиляди семейства остават без електричество", написа украинският президент Володимир Зеленски.

Енергетици и ремонтни екипи работят денонощно, за да възстановят електрозахранването. През нощта руснаците са атакували и жилищни сгради. Към момента се съобщава за 12 ранени, сред които две деца. Двама души са загинали. Дронове са атакували многоетажен жилищен блок в гъстонаселен район и енергийни обекти в Одеска област и са оставили 24 хиляди домакинства в различни райони на областта са без ток. Сутринта е бил нанесен удар по земеделско предприятие във Волинска област, където в момента се отстраняват щетите.

Общо през изминалата седмица Русия е изстреляла срещу Украйна близо 2700 ударни дрона, 1700 авиационни бомби и 66 ракети, повечето от които балистични. Основните цели на тези удари са енергийните обекти.

"Америка трябва да разбере, че Русия не предприема стъпки в отговор на евентуалното премахване на санкции или постигане на споразумения. Напротив - всеки сигнал за възможност за печелене на пари те възприемат като залог за продължаване на войната. Именно тази позиция поддържа войната жива, а не фактът, че Украйна се защитава. Русия е тази, върху която трябва да се окаже натиск, за да се появи шанс за мир. Благодаря на всички, които разбират това и помагат", пише още Зеленски.

Засега няма потвърждение нито от Киев, нито от Москва, че приемат обявеното от Тръмп споразумение.

По-рано днес полската армия съобщи, че са провели превантивни операции по обезопасяване на въздушното пространство заради днешните руски ракетни атаки срещу Украйна. Летищата в Люблин и Жешов временно са затворени, за да да освободят място за действие на военновъздушните сили.