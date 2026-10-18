Саудитска Арабия е прехванала още дронове и ракети, изстреляни от хутите

Саудитска Арабия е прехванала още дронове и ракети, изстреляни от йеменските хути, съобщиха ДПА и БТА.

Две от прехванатите балистични ракети са били насочени към югозападния саудитски град Хамис Мушаит. Те са били унищожени, а близо до столицата Рияд са били прехванати и два дрона. Трети дрон е бил прехванат в богат на петрол източен район на страната. Саудитите отвхърлят твърдението на хутите, че въоръженото движение "е свалило саудитски хеликоптер "Апачи". Вместо това саудитски разузнавателен хеликоптер се е разбил поради техническа неизправност в Наджран, в югозападната част на страната, близо до границата с Йемен, като при инцидента са загинали двамата пилоти.

През последните седмици хутите увеличиха атаките си срещу съседна Саудитска Арабия на фона на нова ескалация на войната в Йемен. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство в Йемен и многократно е нанасяла въздушни удари по цели на хусите.