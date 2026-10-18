Хиляди с цветя и балони пеят на гроба на Йоргос Мазонакис за 40 дни от кончината му (Снимки, видео)

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Няма такава обич, просто не искат да повярват, че него вече го няма, каза грък пред "24 часа"

"Няма такава обич! 40 дни след кончината да събереш отново хиляди, без никой да ги е организирал, да изпълнят до краен предел двора на храма, а след това на гроба ти да пеят твоите песни, това не се вижда често".

Думите са на наши сънародници в Гърция, поразени от начина, по който хората там отбелязаха днес панихидата на певеца Йоргос Мазонакис.

Първоначално съобщенията гласяха, че ще се съберат над 5000, но действителност се оказаха много повече.

"И то каква обич! Хората носеха цветя и балони, сякаш отиват на рожден ден, а не на помен. Просто не искат да повярват, че него го няма. За нас той е идол", каза пред "24 часа" гъркът Евангелос Папаконстантиноу.

Панихидата в атинския квартал Никея, откъдето е Мазонакис, се превърна в невиждано събитие. Така беше и на погребението му.

"Небето се изпълни с балони, докато звучаха неговите обичани песни, а почитателите му танцуваха, чествайки живота и музикалното му наследство – едно вълнуващо възпоменание, изпълнено с любов, спомени и силни емоции", коментират медиите в южната ни съседка.

Смазана от скръб, майката на певеца Клио, подкрепяна от дъщеря си Васо, хем тъгуваше, хем от друга страна се радваше как синът й продължава да живее в сърцата на сънародниците си. Много колеги дойдоха на панихидата на Мазонакис, сред които и звездата Мелина Асланиду.

От двора на храма "Света Троица" в Никея множеството се отправи към гроба на Мазонакис и там също звучаха негови песни.

Впечатляващо е, че митрополит Алексий Никейски говори с особено топли думи за изпълнителя , визирайки дълбоката му вяра и връзката с църквата му още от детските години в Никея.

Да уважат своя колега, дойдоха и много знаменитости, сред които и Мелина Асланиду.