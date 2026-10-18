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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754675 www.24chasa.bg

Турция зове за общи действия на ислямския свят за Палестина

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Хакан Фидан Снимка: Снимка: X/ @siyahsancakx

За общи действия на ислямския свят особено по темата Палестина зове Турция.

На среща на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) в Багдад вчера министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан постави акцент върху солидарността и съвместните действия на ислямския свят по отношение на предизвикателствата, пред които е изправен, и в частност Палестина, съобщиха Анадолската агенция и БТА.

Фидан съобщи след срещата, че в Багдад е разговарял с иракския президент Низар Амеди, с премиера Али аз Зайди и с председателя на парламента Хайбат ал Халбуси, както и с други високопоставени иракски представители, включително с председателя на Туркменския фронт и губернатор на провинция Киркук Семан Агаоглу.

В рамките на срещата на ОИС турският външен министър е разговарял и с министрите на външните работи на Египет и на Иран Бадр Абелати и Абас Арагчи.

Хакан Фидан

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