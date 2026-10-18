Турция зове за общи действия на ислямския свят за Палестина

За общи действия на ислямския свят особено по темата Палестина зове Турция.
На среща на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) в Багдад вчера министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан постави акцент върху солидарността и съвместните действия на ислямския свят по отношение на предизвикателствата, пред които е изправен, и в частност Палестина, съобщиха Анадолската агенция и БТА.
Фидан съобщи след срещата, че в Багдад е разговарял с иракския президент Низар Амеди, с премиера Али аз Зайди и с председателя на парламента Хайбат ал Халбуси, както и с други високопоставени иракски представители, включително с председателя на Туркменския фронт и губернатор на провинция Киркук Семан Агаоглу.
В рамките на срещата на ОИС турският външен министър е разговарял и с министрите на външните работи на Египет и на Иран Бадр Абелати и Абас Арагчи.