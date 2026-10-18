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7 жертви и десетки ранени има при пожара във военната база "Уейнрайт" в Канада

Елица Чупарова

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Пожарът пламна във военната база в Алберта СНИМКА: Екс/ TheInsiderPaper

Инцидентът е станал по време на учение с бойна стрелба, твърди военен

Поне 7 военнослужещи са загинали при пожара във военната база "Уейнрайт" в Алберта, Канада, съобщава "Глобъл нюз". Десетки пък са били ранени вследствие на огъня.

По-рано днес министърът на отбраната на страната Дейвид Макгинти не съобщи точен брой на жертвите и пострадалите при инцидента, но кадри на местните телевизии показват, че в болницата в града са били докарани много пострадали.

Инцидентът е станал по време на учение с бойна стрелба, при което е бил уцелен газопровод или газов кладенец, твърди източник от военните.

Канадската армия и местните власти работят за овладяване на пожара и разследват причините за възникването му. Инцидентът става точно преди утрешния референдум в Алберта за даване началото на евентуално отделяне от Канада.

"Във военната база „Уейнрайт" в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар", написа премиерът на страната Марк Карни в социалните мрежи.

"Уейнрайт" е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират близо 690 военни и 300 цивилни служители, съобщава канадската радио-телевизионна корпорация.

Пожарът пламна във военната база в Алберта СНИМКА: Екс/ TheInsiderPaper

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