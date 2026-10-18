4 дни след операцията папа Лъв XIV води традиционната неделна молитва

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Само четири дни след операцията папа Лъв XIV се появи на публично място и проведе традиционната неделна молитва. Той беше опериран от рак на белите дробове и беше изписан от болницата вчера. Днес той благодари на вярващите за подкрепата и обеща да възобнови постепенно своята дейност, съобщиха Франс прес и БТА.

Главата на Римокатолическата църква се появи днес на публично място за първи път след хирургичната интервенция на балкона на Апостолическия дворец във Ватикана традиционната неделна молитва Ангел Господен.

"Искам да благодаря на всички, които се молеха за мен през последните дни. Наистина усетих вашата подкрепа, благодаря ви", обърна се папата към хилядното множество на площад "Свети Петър" във Ватикана. Той спомена изрично медиците, които са се грижили за него в болница "Джемели" в Рим.

След като тази "деликатна фаза вече е преодоляна", ще "възобновя постепенно" дейността си, обеща 71-годишният папа.

При появата си Светият отец бе приветстван от множеството. Когато хората го видяха на прозореца на Апостолическия дворец, хор от женски гласове извика: "Да живее папата!"

Операцията беше във вторник и при нея беше отстранена долната част от десния бял дроб на папата. На излизане от болницата вчера папата изглеждаше добре и отпочинал, отбелязаха световните агенции.

Ройтерс посочва, че днес гласът му е бил твърд и ясен.

На фона на операцията се появиха различни предположения как здравословният проблем на Лъв Четиринадесети може да се отрази на неговия понтификат, който започна преди 17 месеца.