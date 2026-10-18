Вижте разрушенията във Франция след многохилядните протести (Галерия)

След една бурната нощ на многохилядни протести днес Франция се изправя пред разрушенията по улиците на големите си градове. Данните за задържаните снощи се разминават - сутринта премиерът обяви 1200 души, а по-късно се появи информация за 1800. Знае се, че арестуваните в Париж са 855. Един демонстрант загина от сърдечен арест. Ранени са около 500 полицаи.

Демонстрациите започнаха като недоволство срещу качеството на образованието, но се появиха и групи, например недоволни от високите цени. Снощи обаче протестът премина в бунт и младежи с качулки трошиха и грабиха магазини - особено на луксозни марки, и палиха коли. Мирните протестиращи обаче се разграничиха от тях - подобно на безредиците у нас през декември. В протестите в цялата страна участваха над половин милион души, пише БТА.

"Няма място за насилие в нашата република. Онези, които са разграбвали, атакували префектури и магазини и дори са ограбили нашите кметства, ще бъдат преследвани и наказани", написа френският президент Еманюел Макрон в "Екс" снощи.

Днес вече е в ход мащабна операция по почистване в Париж, Марсили, Лил, Страсбург, Бордо, където група маскирани протестиращи нахлу в резиденцията на местния префект. В Лимож вече се оценяват щетите по подпалената 143-годишна сграда на кметството. Според някои тя е толкова ценна и красива, че е сравнима единствено с кметството в столицата.