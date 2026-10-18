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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23754904 www.24chasa.bg

Вижте разрушенията във Франция след многохилядните протести (Галерия)

Весела Бачева

[email protected]

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По време на демонстрациите бяха опожарени множество коли. Снимка: Ройтерс

След една бурната нощ на многохилядни протести днес Франция се изправя пред разрушенията по улиците на големите си градове. Данните за задържаните снощи се разминават - сутринта премиерът обяви 1200 души, а по-късно се появи информация за 1800. Знае се, че арестуваните в Париж са 855. Един демонстрант загина от сърдечен арест. Ранени са около 500 полицаи.

Демонстрациите започнаха като недоволство срещу качеството на образованието, но се появиха и групи, например недоволни от високите цени. Снощи обаче протестът премина в бунт и младежи с качулки трошиха и грабиха магазини - особено на луксозни марки, и палиха коли. Мирните протестиращи обаче се разграничиха от тях - подобно на безредиците у нас през декември. В протестите в цялата страна участваха над половин милион души, пише БТА.

"Няма място за насилие в нашата република. Онези, които са разграбвали, атакували префектури и магазини и дори са ограбили нашите кметства, ще бъдат преследвани и наказани", написа френският президент Еманюел Макрон в "Екс" снощи.

Днес вече е в ход мащабна операция по почистване в Париж, Марсили, Лил, Страсбург, Бордо, където група маскирани протестиращи нахлу в резиденцията на местния префект. В Лимож вече се оценяват щетите по подпалената 143-годишна сграда на кметството. Според някои тя е толкова ценна и красива, че е сравнима единствено с кметството в столицата.

Жена снима разбитата витрина на магазин "Луи Витон" в Марслия.
Жена снима разбитата витрина на магазин "Луи Витон" в Марслия. Снимка: Ройтерс
Графит "Революция 2026" върху обект на "Макдоналдс"
Графит "Революция 2026" върху обект на "Макдоналдс" Снимка: Ройтерс
"Паметникът на Републиката" е пременен с жълта жилетка.
"Паметникът на Републиката" е пременен с жълта жилетка. Снимка: Ройтерс
Щетите по улиците на Париж се разчистват с багери.
Щетите по улиците на Париж се разчистват с багери. Снимка: Ройтерс
Тези графити са изрисувани по улиците на Париж. "А" в кръг е подписа на групата на анархистите, от които мирните протестиращи се разграничават.
Тези графити са изрисувани по улиците на Париж. "А" в кръг е подписа на групата на анархистите, от които мирните протестиращи се разграничават. Снимка: Ройтерс
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор"
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор" Снимка: Ройтерс
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор"
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор" Снимка: Ройтерс
Разбити и ограбени са били множество магазини, най-вече на скъпи марки.
Разбити и ограбени са били множество магазини, най-вече на скъпи марки. Снимка: Ройтерс

По време на демонстрациите бяха опожарени множество коли.
Жена снима разбитата витрина на магазин "Луи Витон" в Марслия.
Графит "Революция 2026" върху обект на "Макдоналдс"
"Паметникът на Републиката" е пременен с жълта жилетка.
Щетите по улиците на Париж се разчистват с багери.
Тези графити са изрисувани по улиците на Париж. "А" в кръг е подписа на групата на анархистите, от които мирните протестиращи се разграничават.
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор"
Разбит и тотално разграбен магазин на "Диор"
Разбити и ограбени са били множество магазини, най-вече на скъпи марки.

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