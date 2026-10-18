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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23755079 www.24chasa.bg

Индия намалява със 70% цените на стотици лекарства за рак

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Снимка: Ройтерс

Индия ще намали със 70% цените на 137 лекарства за лечение на рак по решение на министерството на химическата промишленост. Целта е лечението да стане по-достъпно.

Търговските маржове на лекарствата ще бъдат ограничени до 30% от максималната цена на дребно. Намалени ще бъдат цените на лекарства за над 20 вида рак, включително на гърдата, простатата, дебелото черво, яйчниците и шийката на матката. Цените падат от 9 ноември.

През 2019 г. Индия въведе ценови контрол върху 42 лекарства за борба с рака, който доведе до намаляване на цените с до 90%.

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