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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23755222 www.24chasa.bg

Малък самолет се разби в Гърция, двамата пътници са загинали

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Малък самолет е катастрофирал в Гърция. Снимка: Pixabay

Малък едномоторен самолет се е разбил днес в Северна Гърция. И двамата пътници на борда са загинали. Те са били на 55 и 60 години.

Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия южно от Солун. Сигнал за инцидента е получен около 13:50 ч., съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Пристигналите спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия. При катастрофата не е избухнал пожар. От останките на машината са били извадени пътниците, които са нямали признаци на живот. По-късно е била установена смъртта им.

Малък самолет е катастрофирал в Гърция. Снимка: Pixabay

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