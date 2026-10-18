Малък самолет се разби в Гърция, двамата пътници са загинали

Малък едномоторен самолет се е разбил днес в Северна Гърция. И двамата пътници на борда са загинали. Те са били на 55 и 60 години.

Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия южно от Солун. Сигнал за инцидента е получен около 13:50 ч., съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Пристигналите спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия. При катастрофата не е избухнал пожар. От останките на машината са били извадени пътниците, които са нямали признаци на живот. По-късно е била установена смъртта им.