Литва обвини Русия за опита за палеж на сателити на "Старлинк"

Литва обвини Русия за опита за палеж на оборудване на "Старлинк". Инцидентът е станал днес около 02:00 часа българско време в предприятие, в което се намират сателитни антени и контролен център. Открити са запалителни течности.

Според премиерът на Литва Миндаугас Синкевичус предприятието разполага с "девет сателитни антени за осигуряване на връзката със системата "Старлинк", която, разбира се, подпомага и подкрепя Украйна".

"Русия най-вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за спътникова комуникация "Старлинк", заяви премиерът пред обществената телевизия Ел Ер Те, цитиран от Франс прес и БТА.

Местоположението на това дружество не беше разкрито публично.

"Факт е, че това явно е бил опит за саботаж или отвличане на вниманието, тъй като наблюдаваме подобни действия, които се повтарят из цяла Европа. Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж", заяви Синкевичус.

Той добави, че ще разбере повече за това кой е издал заповедта, как се е случило и кой я е изпълнил. Вероятно поръчителят вече е идентифициран: става дума за руската страна.

Преди седмица двама маскирани запалиха 11 от 17-те антени до София, ползвани за връзка със сателитната система "Старлинк" на SpaceX. Антените са част от телепорта в Плана планина, който е на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България. В момента тече разследване. Има обаче подозрения, че двамата, подпалили антените, вече са напуснали територията на България. Няколко дни по-късно депутатите в парламента поискаха изслушване по въпроса. Премиерът Румен Радев обаче забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа, за да не се пречи на разследването, което щяло скоро да приключи.

По-рано днес Литва нареди на жителите си в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно литовските власти съобщиха, че тази сутрин дрон е навлязъл в Литва от Полша, след което се е разбил в северната част на страната, като отломките му са се ударили в кола, без никой да пострада.

"Според първоначалната информация обектът е навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша", заяви пред медиите литовският министър на отбраната Робертас Каунас.

Впоследствие литовските власти потвърдиха, че отломките от дрона са се ударили в движещ се автомобил на път в северната част на Литва, без да причинят жертви, но причинявайки щети на леката кола.

"Отломките са нанесли щети на личен автомобил, като са огънали вратата; ясно е, че е имало някакъв вид експлозия", заяви пред медиите министър-председателят Синкевичус.

На въпроса на журналист дали дронът е от украински произход, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас отговори, че това "вероятно е най-правдоподобното обяснение сред всички възможни".

Случаят на саботаж в Литва е поредният опит за подпалване на съоръжения на "Старлинк" в Европа, отбелязва АФП.

През септември сателитна станция от тази мрежа, разположена в централната част на Полша, беше подпалена, като Варшава заяви тогава, че става дума за умишлен "акт на саботаж".

Украинската армия разчита на комуникациите на "Старлинк" в борбата си срещу руските нашественици.

Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата "Старлинк" в Украйна в началото на месеца, което предизвика критики в Европа и в Киев, отбелязва АФП.