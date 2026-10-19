Дългият път на Кашпировски до гроба – от Москва през Турция и Полша, за да го положат тайно в Украйна

Минава 3000 км в поцинкован ковчег и дървен контейнер. Първо от Варшава до Киев с влак, накрая до Виница, където лежат близките му

Има 3 брака и 4 деца, двама от синовете искат обяснение от младата вдовицата при какви обстоятелства е починал

Лечител, екстрасенс, хипнотизатор, магьосник или просто ловък измамник. Обожествяван и отричан, възхваляван и осъждан. Така определян, на 87 години напусна земния си път Анатолий Кашпировски. Човекът, който в края на 80-те години на XX век се превърна в медиен и обществен феномен - събираше пред телевизорите в СССР и страните от Източна Европа

милиони хора, за да ги изцелява чрез хипноза

Зрителите на "сеансите за здраве" пък оставяха до телевизора си чаша с вода или буркан със сол, за да приемат неговата лечебна енергия.

Кашпировски влезе в домовете на милиони българи, когато националната ни телевизия ретранслира съветската програма "Первий канал". Той прави стотици сеанси и на живо – по стадиони и концертни зали, а сътрудниците му твърдят, че с хипноза и внушение болни оздравяват, куци прохождат, деца са излекувани и какви ли не медицински чудеса.

Сърцето му спира да бие преди 16 дни - на 3 октомври, в 6,45 ч. Дни преди това кръвното му рязко паднало и е повикана линейка. Приет е в московската болница "Боткин" и умира. Племенникът му Юрий Мамаев съобщи пред руските информационни агенции TAСС и РИА "Новости", че е починал от рак на стомаха в IV стадий и последвала полиорганна недостатъчност.

Прощаването с Кашпировски стана на 8 октомври в голямата зала на Троекуровското гробище в Москва. Стотици негови фенове са присъствали на поклонението, имало и десетки екстрасенси от цяла Русия.

След поклонението не става ясно къде ще бъде погребан

В руски медии се появиха информации, че ще бъде кремиран и част от праха му ще остане в Русия, друга – в родната Украйна.

На 13 октомври обаче се появи новината, че Кашпировски е погребан тайно в централното гробище на украинския град Виница. Неговото последно желание е било да е при гробовете на родителите си Михаил и Ядвига и дъщеря му Олена, които са погребани там.

Племенникът му Юрий Мамаев заявил пред РИА "Новости" и ТАСС, че тялото е транспортирано до Украйна за погребение през Турция и Полша. Ковчегът е минал по маршрута от летище "Внуково" през Истанбул и оттам за Варшава. След това е транспортиран до Киев с влак и накрая - до Виница. Цялото това пътуване, над 3000 км, е станало съгласно международните стандарти - поцинкован ковчег и натоварен в дървен контейнер.

Целият процес бил пазен в дълбока тайна

и неговите родственици не са разкривали детайли от логистиката, докато погребението не стане факт. Репортер на електронното издание "Съспайлн медия" е посетил гробището и установил, че до гробовете на родителите и дъщеря му няма ново погребение, защото няма и място.

На около 20 метра от тях обаче имало пресен гроб с огромни венци, но без обозначение с името на починалия. На венците също липсвали традиционните ленти с надпис от кого са и репортерът е категоричен, че точно това е последният дом на Кашпировски.

От първата си жена Валентина той им син Сергей и дъщеря Олена. Сергей живее в САЩ и не е пристигнал за погребението на баща си. Олена пък, която е била лекар, е живяла в Канада, но през 2018 г. е починала на 50 години при трагични обстоятелства и гробът е във Виница.

За син на Кашпировски претендира и Алексей Фущей. Той живее в Киев и твърди, че е

незаконно дете на екстрасенса от негова асистентка

Според "Комсомолская правда" Алексей се обявява за наследник на психотерапевта през 2019 г. и баща му го е приел за негов наследник.

Разказва, че често се е чувал с баща си, който му е казвал какви книги да чете и искал да го наследи и да продължи делото му. Заради тези напътствия Алексей се записал да учи психология. Казва, че може да лекува и е наследил "този дар".

Бракът на Анатолий и Валентина се разпада в края на 80-те години. Той се жени втори път през 1992 г. за Ирина, родена в Чехия, но 10-ина години по-късно се развежда и с нея. През 2003 г. в живота на Кашпировски, докато е в САЩ, влиза като

негова сътрудничка Гулизар Чалбашова от Узбекистан, 33 г. по-млада от него

Двамата започват романтична връзка, а той я нарича свое "слънце".

След като официално се развежда през 2014 г., Кашпировски се жени за Чалбашова през 2023 г., а през август 2025 г. двойката се сдобива дъщеря Елина.

"Комсомолская правда" публикува обръщение на синовете Сергей и Алексей към вдовицата Гулизар с искане за публично изясняване на обстоятелствата около последните дни и смъртта на баща им, какви лекарства е приемал, кой ги е предписал, кой е наблюдавал лечението му и как е определена причината за смъртта му, правена ли е аутопсия или съдебномедицинска експертиза.

Братята попитали и дали вдовицата е готова да потвърди отговорите си на полиграф, както и да направи ДНК тест с дъщеря си и тях. От техните думи прозира, че явно имат конфликт с вдовицата. Казват, че не обвиняват никого, но искат изясняване на фактите около смъртта му.

Не е ясно какво имущество ще си поделят наследниците

Според някои руски издания той има скъпи недвижими имоти в Киев, други твърдят, че е бил богат, но в последните години е живял скромно.

През 2024 г. дава интервю за "Комсомолская правда", в което обяснява, че дори апартаментът в Москва, където живеят с жена му, не е негов, а му е предоставен от Държавната дума. Тогава признава, че заминаването му в САЩ в средата на 90-те години е грешка.

"Имах тази глупава страст да подарявам

Преди Америка бях в Кишинев и дадох 4-стаен апартамент на една жена. И какво лошо има в това? Не поисках нищо в замяна. В Америка напълно загубих всичко, което имах, защото продължавах да давам. Помагах на децата си, прехвърлях всичко на тях, те имаха съпрузи, съпруги и др. Изобщо не трябваше да ходя там. Всичко отиде по дяволите, така че днес съм без пари", споделил преди 2 г. в интервюто пред изданието.

В началото в САЩ имал успехи и водил предавания в телевизия, след това се скарал заради забраната за излъчване на руски. Не успял да постигне слава и после

се завърнал от САЩ в Русия, но се оказало, че вече е позабравен

Хората станали по-малко склонни да вярват в масовата хипноза и никога повече не успява да достигне популярността, която има в края на 80-те години. Кашпировски на летището в Ню Йорк на връщане към Русия СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в днешна Украйна - село Ставница, Хмелницка област. Майка му Ядвига е полякиня. Баща му Михаил е бил военен и семейството често се местило. Като младеж се е занимавал с вдигане на тежести и борба, а негови близки казват, че продължил да тренира до последните години от живота си.

През 1962 г. завършва медицински институт и работи около 25 г. като лекар в психоневрологична болница. След това започва стремглаво да трупа слава със своите "лечебни сеанси", излъчвани в централната съветска телевизия. Предава се в България и в Полша. Ръководи психотерапевтични центрове в Киев.

През декември 1993 г. е избран за депутат в руската Държавна дума

от Либерално-демократическата партия на Владимир Жириновски.

След завръщането си от Ню Йорк от 2010 до 2020 г. продължава публичната си дейност, като организира масови сеанси в Москва и други градове, но са далеч по-скромни отпреди.

През 2024-а възобновява публичните срещи с фенове, обещавайки изцеление. В официалната му фейсбук страница последното съобщение е, че планираните през септември срещи се отменят, а платените пари ще бъдат върнати. Вероятно тогава се е влошило здравето му.

Методите на Кашпировски са остро критикувани в научните и медицинските среди, като сеансите му са наричани псевдонаучни. И до днес остава загадка как успява да привлече вниманието на толкова много хора в десетки градове по света.