ЕС осъди нападенията на еврейски заселници на Западния бряг

Европейският съюз "осъжда категорично" нападенията на агресивни еврейски заселници на окупирания Западен бряг, включително срещу европейски дипломати.

Това каза днес говорител на ЕС по въпросите на външната политика, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той направи този коментар ден след като белгийският външен министър Максим Прево заяви, че израелски заселници са нападнали палестинци, европейски дипломати и френски кмет при отделни инциденти на Западния бряг.

"Отбелязваме с одобрение изявленията на няколко израелски представители, които осъдиха атаките, но очакваме пълна отговорност, както и ефективни мерки за предотвратяване на по-нататъшни актове на насилие и агресивно тормозене срещу палестинци, включително по време на текущия сезон на събиране реколтата от маслини, както и срещу журналисти", заяви говорителят на ЕС.

Вчера група от еврейски заселници атакува автомобили, превозващи европейски дипломати, на Западния бряг. Военният кореспондент Дорон Кадош написа в социалната мрежа Екс, че заселниците са атакували автомобили на дипломати от Франция, Белгия и Полша.

Той добави, че според очевидци седем маскирани мъже са заобиколили дипломатически автомобил с техните джипове, преди да разбият прозореца и да поискат хората в тях да се идентифицират. На видеозапис се вижда дипломат да лежи на земята. Инцидентът се случи по време на събирането на реколтата от маслини в село Тайбе.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби осъди остро насилието, извършено от израелски заселници по време на събирането реколтата от маслини на Западния бряг, при което бяха ранени няколко палестинци, както и журналистката и фотограф на в. "Вашингтон пост" Хайди Ливайн, като отвратителен терористичен акт, извършен от маскирани страхливци", предаде Асошиейтед прес.

В публикация в Екс той призова за "пълно разследване, арест и наказателно преследване с цялата строгост на закона на всеки, който е участвал в това".

Ливайн беше сериозно ранена при нападението близо до село Абу Фала на Западния бряг. Американската журналистка е била повалена на земята и ритана многократно, а телефонът и камерата ѝ са били отнети, пише изданието, за което работи. Ливайн е получила порезни рани по цялото тяло, има счупено ребро и четири счупени прешлена, съобщи "Вашингтон пост". Тя е получила медицинска помощ в болници в Рамала и Израел.

Левин беше сериозно ранен при нападението в петък в селото Абу Фалах в Западния бряг. Израелската полиция разследва и нападение, извършено от израелски заселници срещу европейски дипломати в събота в друго село в Западния бряг. Насилието на заселниците срещу палестинците се увеличи значително през тази година и достигна нов пик през последните седмици, тъй като Израел планира да проведе избори на 27 октомври.